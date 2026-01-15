EN
Трампа обвинили в «гибели объединенного Запада»

2 минуты чтения 14:08

Политика президента США Дональда Трампа привела к «гибели международного либерального порядка и объединенного Запада», пишет в колонке для Politico директор и соучредитель Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард. Согласно недавнему опросу ECFR и Оксфордского университета, на который ссылается Леонард, Европа рискует остаться изолированным геополитическим игроком.

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди 26 тысяч человек из 21 страны. Согласно результатам, европейцы стали больше воспринимать Соединенные штаты как врага, а не друга. Так, только один из шести респондентов назвал Вашингтон союзником. В Германии, Франции и Испании доля тех, кто видит в США соперника или врага, составила 30 %, а в Швейцарии — 39 %.

«Это падение поддержки США произошло внезапно и повсеместно по всему континенту. Но по мере того как власть в мире меняется, восприятие Европы тоже начало меняться. С приходом Трампа к политике “Америка прежде всего”, которая часто оставляет Европу в стороне, другие страны теперь рассматривают ЕС как самостоятельного геополитического игрока», — прокомментировал результаты Леонард.

По его словам, изменения были особенно заметны в России, где электорат «стал менее враждебно относиться к США». Еще два года назад 64% россиян назвали США своим врагом, однако в 2025 году доля респондентов с таким мнением резко снизилась до 37%.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

«Вместо этого они обратили свой гнев на Европу, которую 72% теперь считают либо советником, либо соперником. Год назад этот показатель составлял 69%», — сообщил Леонард. 

Между тем, изменение политики Вашингтона в отношении Москвы также привело к пересмотру позиции по Украине. В результате украинцы, которые когда-то считали США своим главным союзником, теперь обращаются за защитой к Европе. Согласно опросу, почти две трети ожидают укрепления отношений Украины с ЕС, в то время как только треть думает так же о США.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Леонард подчеркнул, что опрос проводился до военной операции Трампа в Венесуэле и его громких заявлений о планах захватить Гренландию. Тем не менее, по его словам, даже ближайшие союзники Вашингтона теперь переживают, что могут стать следующими жертвами агрессивной политики США. 

Поэтому тенденция, при которой страны отдаляются от США и сближаются с Китаем, а Европа оказывается изолирована от своего трансатлантического партнера, скорее всего, будет усиливаться, считает Леонард.

