Целое озеро неожиданно исчезло в Канаде

Эксперты из Канады пытаются понять, каким образом озеро Руж площадью в три квадратных километра могло внезапно исчезнуть. Некоторые винят во всем людей, а кто-то называет произошедшее «совершенно удивительным» природным явлением, пишет The Guardian.

Озеро Руж, расположенное на севере Канады недалеко от города Квебек, славилось своей чистой водой. В ней водилась форель, а иногда местные жители, с которыми пообщалось издание, замечали у берегов лосей. Однако в один день озеро исчезло. Вода прошла почти десять километров по суше и впала в более обширный водоем, но никто не заметил, как перемещался этот огромный водяной оползень.

По словам научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Дианы Виейра, внезапный паводок может случаться, но обычно это происходит либо на ледниковых озерах, когда разрушается удерживающий его лед, либо в искусственных водохранилищах после прорыва плотины. А озеро Руж само образовало новое место стока, что является «совершенно удивительным» случаем.

В попытке разгадать тайну исчезновения озера Руж эксперты изучили, как менялись леса вокруг. Оказалось, что за последние шесть лет леса Квебека были охвачены двумя масштабными лесными пожарами.

«К сожалению, эти два последовательных крупных пожара уничтожили большую часть зрелого растительного покрова вокруг озер и рек, впадающих непосредственно в озеро Руж», — говорится в отчете департамента лесного хозяйства Квебека, отмечает The Guardian.

При этом местные жители напоминают об активной деятельности лесозаготовительных компаний, которые в том числе давали скидки на вырубку леса после масштабных пожаров. Вдобавок ко всему, лесные пожары могут на несколько лет сделать почву водоотталкивающей, поэтому лесорубы часто «рыхлят» почву после рубок, уничтожая корни и грязь для пересадки. Это и произошло в одном из уголков водосборного бассейна озера Руж.

«Любое нарушение климата на суше: лесные пожары, сплошные вырубки, лесозаготовки, — приводит к тому, что уровень грунтовых вод поднимается все выше и выше», — сказал изданию гидролог из Университета Британской Колумбии Юнес Алила.

Поэтому илистые берега озера Руж могли постепенно ослабеть, считает эксперт по лесному хозяйству Аллан Саганаш. Почва потеряла прочность и «выпустила» воду с озера за его пределы.

В России же Госдума разрешила «сплошные рубки» леса на Байкале. За проголосовали 323 депутата, против был 71 парламентарий. В тексте документе говорится, что речь идет исключительно о тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес. Однако экологи и ученые предупреждают, что это нововведение может нарушить хрупкую экосистему Байкала.

