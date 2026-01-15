EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Целое озеро неожиданно исчезло в Канаде

2 минуты чтения 00:52 15 января | Обновлено: 01:02 15 января

Эксперты из Канады пытаются понять, каким образом озеро Руж площадью в три квадратных километра могло внезапно исчезнуть. Некоторые винят во всем людей, а кто-то называет произошедшее «совершенно удивительным» природным явлением, пишет The Guardian.

Озеро Руж, расположенное на севере Канады недалеко от города Квебек, славилось своей чистой водой. В ней водилась форель, а иногда местные жители, с которыми пообщалось издание, замечали у берегов лосей. Однако в один день озеро исчезло. Вода прошла почти десять километров по суше и впала в более обширный водоем, но никто не заметил, как перемещался этот огромный водяной оползень.

По словам научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Дианы Виейра, внезапный паводок может случаться, но обычно это происходит либо на ледниковых озерах, когда разрушается удерживающий его лед, либо в искусственных водохранилищах после прорыва плотины. А озеро Руж само образовало новое место стока, что является «совершенно удивительным» случаем.

В попытке разгадать тайну исчезновения озера Руж эксперты изучили, как менялись леса вокруг. Оказалось, что за последние шесть лет леса Квебека были охвачены двумя масштабными лесными пожарами.

«К сожалению, эти два последовательных крупных пожара уничтожили большую часть зрелого растительного покрова вокруг озер и рек, впадающих непосредственно в озеро Руж», — говорится в отчете департамента лесного хозяйства Квебека, отмечает The Guardian.

При этом местные жители напоминают об активной деятельности лесозаготовительных компаний, которые в том числе давали скидки на вырубку леса после масштабных пожаров. Вдобавок ко всему, лесные пожары могут на несколько лет сделать почву водоотталкивающей, поэтому лесорубы часто «рыхлят» почву после рубок, уничтожая корни и грязь для пересадки. Это и произошло в одном из уголков водосборного бассейна озера Руж.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

«Любое нарушение климата на суше: лесные пожары, сплошные вырубки, лесозаготовки, — приводит к тому, что уровень грунтовых вод поднимается все выше и выше», — сказал изданию гидролог из Университета Британской Колумбии Юнес Алила.

Поэтому илистые берега озера Руж могли постепенно ослабеть, считает эксперт по лесному хозяйству Аллан Саганаш. Почва потеряла прочность и «выпустила» воду с озера за его пределы. 

В России же Госдума разрешила «сплошные рубки» леса на Байкале. За проголосовали 323 депутата, против был 71 парламентарий. В тексте документе говорится, что речь идет исключительно о тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес. Однако экологи и ученые предупреждают, что это нововведение может нарушить хрупкую экосистему Байкала.

Ранее «Холод» подробно рассказывал, кому могут быть выгодны такие «сплошные рубки» лесов вокруг Байкала и какие экологические и экономические последствия они способны повлечь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом