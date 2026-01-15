Петербуржец создал карту с адресами главных мемов города

Житель Санкт-Петербурга Игорь Громов создал интерактивную карту с локациями самых узнаваемых городских мемов. На ней отмечены места съемок роликов про «умный» домофон, заставляющий мужчину произнести «смайл фейс», Наталью «Морская пехота», «Разборку питерскую» и легендарные «котлетки с пюрешкой».

«Идея зародилась во время моей жизни рядом с “Академической”. Там я регулярно проходил мимо ТЦ “Академ-парк”, где было снято видео ”Разборка питерская” с абсурдным выяснением отношений между гопником и человеком в костюме Бендера из “Футурамы”. Я начал думать: много ли еще подобных мемных локаций в нашем городе? В этом сентябре я искал идею для личного блога, тогда и появилась концепция: создать карту мемов, снятых в Петербурге, и продвигать ее через социальные сети», — рассказал он в интервью изданию «Бумага».

По его словам, реакция пользователей на мемную карту, в основном, была положительной, чему Громов сильно удивился. Однако были и те, кто советовал ему «пойти на работу и заняться делом». На это Громов отвечает, что у него есть работа — он менеджер в автосервисе.

«Помимо этого, больше 15 лет занимаюсь музыкой, катаюсь на велосипеде, хожу по разным заведениям. По сути, я сам петербургское клише», — сказал он.

Первая карта, как вспоминает петербуржец, была очень неудобной. Спустя несколько месяцев после ее создания, Громову написали программисты и предложили сотрудничество.

«Им понравился проект, и они решили технически реализовать карту мемов. Сейчас они отвечают за разработку сайта, а я за дизайн и его наполнение. Мне очень нравится наш результат, но мы постоянно его улучшаем. В ближайшее время планируем добавить удобный инструмент для рекомендации мемов, новый функционал и расширять карту на всю Россию», — рассказал Громов. Он также добавил, что сейчас большую часть мемов, сразу с адресами, присылают его подписчики.