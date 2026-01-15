EN
Анонсирована Subway Surfers 2

2 минуты чтения 20:26 | Обновлено: 20:59
Анонсирована Subway Surfers 2

Культовая мобильная игра Subway Surfers получит продолжение. Разработчики запланировали выход второй части на 26 февраля, сообщает студия SYBO.

С выхода первой части прошло 14 лет. За это время Subway Surfers стала самой скачиваемой мобильной игрой в истории, реализовав более 4,5 миллиарда загрузок, а ежемесячная аудитория игры составляет от 100 до 150 миллионов активных игроков. Продолжение получит название Subway Surfers City и выйдет сразу на двух платформах: iOS и Android.

«Испытайте совершенно новый способ передвижения по вселенной Subway — потрясающие визуальные эффекты, сложные задания ручной работы и новая механика, которые придают свежую энергию каждой пробежке», — говорится на сайте разработчика.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

Новая часть немного поменяет концепцию игры. Если в первой части игроки могли путешествовать по всему миру, то теперь действие будет происходить в одном вымышленном мегаполисе Subway City, разделенным на несколько частей. В день выхода продолжения будет доступно четыре уникальных локации: Доки, Саутлайн, Санрайз-Бульвар и Делориан-Парк.

Игровой процесс продолжения Subway Surfers будет отличаться. Разработчики сообщили, что добавили в игру новые механики: ускоряющие панели, удар ногой и защитный прыгучий щит. Также будет представлено три основных режима: привычный бесконечный забег с постепенным ускорением локации и препятствий, сюжетный «Тур по городу» с заданиями, а также «Режим событий», который будет привязан к определенным датам и действовать ограниченное количество времени.

Фото:студия SYBO

