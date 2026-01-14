EN
Трампа обвинили в желании «войти в историю» с помощью Гренландии

2 минуты чтения 13:08

Евросоюз прилагает все усилия, чтобы заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку по Гренландии и не вступать с ним в конфронтацию, которая может привести к распаду НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, которые предположили, какими могут быть истинные цели Трампа.

По мнению одного из дипломатов, сделка нужна Трампу, чтобы объявить о своей победе в этом вопросе внутри страны. Она может заключаться, например, в принуждении европейских стран увеличить инвестиции в безопасность в Арктике и пообещать, что США смогут получать выгоду из добычи полезных ископаемых на острове.

«Если удастся грамотно переосмыслить безопасность Арктики, включить в соглашение критически важные полезные ископаемые, и добавить к этому еще и красивую упаковку, то есть шанс [убедить Трампа подписать соглашение]», — считает дипломат.

Politico отмечает, что Дания годами пыталась привлечь инвестиции для долгосрочных проектов в Гренландии, но безуспешно, поскольку другие страны предпочитали приобретать полезные ископаемые по гораздо более низким ценам на мировых рынках.

По данным издания, Евросоюз намерен увеличить инвестиции в Гренландию, что может стать поводом для Трампа пойти на сделку. При этом дипломаты заявили, что Дания уже много лет предлагала США инвестировать в добычу полезных ископаемых на острове, но американские чиновники отказывались. Это ставит под сомнение теорию о том, что истинной целью Трампа были полезные ископаемые.

Дипломаты также сомневаются в версии, что давление Трампа связано с опасениями по поводу России и Китая. По их мнению, Трампу было бы достаточно попросить у Дании увеличить присутствие американских военных на острове.

Один из дипломатов предположил, что настоящей целью американского президента в Гренландии может быть «попадание в историю». Лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» превратился в «географическое понятие», отмечает собеседник Politico. По его мнению, Трамп хочет «войти в историю как человек, который сделал Америку “более великой” в географическом смысле».

