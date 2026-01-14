«Убийца Minecraft» привлекла миллионы игроков

Компьютерная игра Hytale, которую называют потенциальной «убийцей Minecraft», вышла в раннем доступе. Проект запустила независимая Hypixel Studios после многолетней разработки и сложной истории с закрытием и возобновлением проекта.

Как пишет The Verge со ссылкой на слова сооснователя студии Саймона Коллинза-Лафламма, в день запуска в игре одновременно находились до 2,8 миллиона игроков. При этом ранее, исходя из количества предзаказов, разработчики ожидали около миллиона пользователей на старте. Именно предзаказы, как утверждает Коллинз-Лафламм, обеспечили финансирование разработки как минимум на ближайшие два года, а сам он пообещал поддерживать проект в течение десяти лет.

Издание напоминает, что впервые о разработке Hytale было объявлено почти 10 лет назад. Однако в 2020 году студию Hypixel Studios приобрела компания-разработчик Riot Games, которая в июне 2025-го закрыла проект в рамках сокращения непрофильных инициатив. Спустя несколько месяцев сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм выкупил у Riot интеллектуальные права на игру и возобновил разработку.

Создатели подчеркивают, что текущая версия Hytale — это «реальный ранний доступ». В игре возможны баги, проблемы с балансом и перегрузка серверов. В стартовой версии доступны режим исследования, творческий режим с инструментами для создания контента, поддержка модификаций и мультиплеер. Основной сюжетный режим, мини-игры, социальные функции и финальная версия генерации мира Orbis запланированы на будущее.

Hytale сочетает элементы песочницы и RPG. Игроки исследуют процедурно сгенерированный мир с подземельями и существами, а также могут изменять его блок за блоком. Игра доступна на PC, Mac и Linux через собственный лаунчер по цене от 19,99 доллара. Релиз на консолях разработчики планируют на более позднем этапе, а мобильной версии в период раннего доступа не будет.

Профильные медиа отмечают, что, несмотря на незаконченность игры, ее релиз стал одним из самых заметных в начале 2026 года и подтвердил высокий интерес к проекту, который многие рассматривают как потенциальную альтернативу Minecraft.