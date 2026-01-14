EN
СМИ: США могут атаковать Иран в ближайшие сутки

2 минуты чтения 19:48 | Обновлено: 20:10

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о военном вмешательстве в Иран на фоне сообщений о масштабных жертвах во время антиправительственных протестов. Об этом изданию Reuters рассказал анонимный израильский чиновник.

Также информацию о потенциальной американской атаке на Иран сообщили два европейских чиновника. Причем один из них утверждал, что удар может произойти в течение 24 часов.

За несколько часов до этого Иран предупредил правительства соседних стран о том, что нанесет нанесет удар по американским военным базам, если Вашингтон атакует первым. После чего американские власти, как пишет издание, организовали частичный вывод персонала с некоторых баз на Ближнем Востоке.

В частности, власти Катара сообщили о сокращении численности военного контингента на крупнейшей американской базе в регионе, авиабазе Аль-Удейд. Причина — текущая напряженность и обмен угрозами между Ираном и США.

Новость дополняется …

