Блогер «раскрыл» секретный рецепт Coca-Cola

Научно-популярный блогер Зак Армстронг объявил о максимально точном воссоздании вкуса Coca-Cola с помощью химического анализа и лабораторных экспериментов. Он опубликовал подробное видео о проделанной за год работе на своем ютуб-канале LabCoatz, собрал около пяти миллионов просмотров и почти 20 тысяч комментариев.

По словам Армстронга, его целью было не буквальное копирование тщательно оберегаемой секретной формулы, а достижение вкуса, максимально близкого к оригиналу. В ходе работы LabCoatz использовал масс-спектрометрию — это лабораторный метод анализа, который позволяет «разложить» напиток на отдельные химические компоненты и понять его состав. Это помогло ему определить ключевые вкусовые элементы Coca-Cola и подобрать их сочетание.

Блогер начал с анализа известных ингредиентов напитка: сахара, кофеина, фосфорной кислоты, карамельного красителя и газированной воды. А затем сосредоточился на составе так называемых «натуральных ароматизаторов», который официально не раскрывается.

В рамках экспериментов он тестировал различные эфирные масла и специи, в том числе корицу, цитрусовые масла, гвоздику и кориандр. А также изучал научные публикации по химии пищевых продуктов. Ключевым решением Армстронг называет добавление микродоз танинов. Эти соединения, содержащиеся, например, в чае и вине, по его мнению, формируют характерную сухость напитка и сглаживают избыточную сладость, которой часто не хватает в любительских копиях Coca-Cola.

Блогер также предполагает, что в формировании послевкусия играют роль производные листа коки без содержания кокаина. В своей версии он использовал легальные заменители, включая опять же пищевые танины и масло чайного дерева.

Итоговый вариант напитка Армстронг назвал Lab-Cola. В ходе слепых дегустаций, которые также показаны в видео, участники часто принимали напиток за оригинальную Coca-Cola и оценивали сходство во вкусе как очень высокое. При этом блогер подчеркивает, что проект носит исследовательский и образовательный характер и не связан с коммерческим использованием бренда.

Впрочем, в комментариях к видео пользователи шутят, что в своем исследовании он «зашел слишком далеко» и теперь ему следует «внимательнее переходить дорогу на улице». Многие обсуждают ингредиенты и задаются вопросом, «не пришло ли время вернуть кокаин в рецепт». Другие пишут, что с радостью будут пить такой напиток как более «честную» альтернативу таинственному оригиналу.