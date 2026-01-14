EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Блогер «раскрыл» секретный рецепт Coca-Cola

2 минуты чтения 14:21 | Обновлено: 14:37
Блогер «раскрыл» секретный рецепт Coca-Cola

Научно-популярный блогер Зак Армстронг объявил о максимально точном воссоздании вкуса Coca-Cola с помощью химического анализа и лабораторных экспериментов. Он опубликовал подробное видео о проделанной за год работе на своем ютуб-канале LabCoatz, собрал около пяти миллионов просмотров и почти 20 тысяч комментариев.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

По словам Армстронга, его целью было не буквальное копирование тщательно оберегаемой секретной формулы, а достижение вкуса, максимально близкого к оригиналу. В ходе работы LabCoatz использовал масс-спектрометрию — это лабораторный метод анализа, который позволяет «разложить» напиток на отдельные химические компоненты и понять его состав. Это помогло ему определить ключевые вкусовые элементы Coca-Cola и подобрать их сочетание.

Блогер начал с анализа известных ингредиентов напитка: сахара, кофеина, фосфорной кислоты, карамельного красителя и газированной воды. А затем сосредоточился на составе так называемых «натуральных ароматизаторов», который официально не раскрывается.

В рамках экспериментов он тестировал различные эфирные масла и специи, в том числе корицу, цитрусовые масла, гвоздику и кориандр. А также изучал научные публикации по химии пищевых продуктов. Ключевым решением Армстронг называет добавление микродоз танинов. Эти соединения, содержащиеся, например, в чае и вине, по его мнению, формируют характерную сухость напитка и сглаживают избыточную сладость, которой часто не хватает в любительских копиях Coca-Cola. 

Блогер также предполагает, что в формировании послевкусия играют роль производные листа коки без содержания кокаина. В своей версии он использовал легальные заменители, включая опять же пищевые танины и масло чайного дерева.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Итоговый вариант напитка Армстронг назвал Lab-Cola. В ходе слепых дегустаций, которые также показаны в видео, участники часто принимали напиток за оригинальную Coca-Cola и оценивали сходство во вкусе как очень высокое. При этом блогер подчеркивает, что проект носит исследовательский и образовательный характер и не связан с коммерческим использованием бренда.

Впрочем, в комментариях к видео пользователи шутят, что в своем исследовании он «зашел слишком далеко» и теперь ему следует «внимательнее переходить дорогу на улице». Многие обсуждают ингредиенты и задаются вопросом, «не пришло ли время вернуть кокаин в рецепт». Другие пишут, что с радостью будут пить такой напиток как более «честную» альтернативу таинственному оригиналу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом