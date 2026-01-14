Россияне поспорили из-за борща

В соцсетях завирусилось видео, на котором житель Ставропольского края по имени Юрий поспорил со своей женой о том, является ли борщ супом или отдельным блюдом. На это обратил внимание «Проспект мира».

По данным издания, за пять дней под роликом появилось более 25 тысяч лайков и 12 тысяч комментариев. В видео мужчина спрашивает у супруги, родившейся в Сибири, как она называет борщ. Жена Юрия отвечает, что борщ — это суп, тогда как сам Юрий утверждает, что борщ — это отдельное блюдо, не относящееся к категории супов.

В комментариях жители Сибири согласились с женой Юрия, а некоторые возмутились, почему борщ перестал быть супом. «Борщ — это суп! И непонятно, что мужчина хохочет. Это что, сок, по-вашему? Или что, блин? Почему это вообще в голову взбрело?» — говорится в одном из комментариев.

В то же время жители южных регионов и аннексированного Крыма прокомментировали, что они считают борщ отдельным блюдом. «Живу в Крыму, у нас всю жизнь борщ — это борщ, а суп — это суп. И даже зеленый борщ — это тоже борщ, а не суп», — написал один из пользователей.

Фудблогер и ведущий телеграм-канала «Завали Едальник» Василий Прокушев рассказал «Проспекту мира», что исторически борщ не был супом. ««Суп — французское блюдо, предполагающее наличие отдельного бульона, в котором варятся прочие ингредиенты. Борщ сперва варился сразу с закладкой овощей. Потом под французским влиянием начал вариться как суп», — рассказал блогер.

Он добавил, что слово борщ было синонимом у южных славян к слову щи, а оба блюда были практически идентичны.

«Рамен — это блюдо, но это суп. Том-ям — это тоже блюдо, но это суп. Все является блюдом, но у каждого из них есть своя классификация. Борщ — это суп», — заявил, в свою очередь, бренд-шеф ресторанной группы Bellini Роман Чемеренко.

С ним согласился Евгений Мещеряков, который рассказал Телеканалу 360, что борщ относится к категории густых супов, и посоветовал блогерам «идти учиться». По его словам, раньше борщ назывался красным супом или вишневиком, а готовили его в Османской империи.