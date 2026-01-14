СМИ: Европа захотела назначить представителя для переговоров с Путиным

Правительства европейских стран оказывают давление на Евросоюз с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спиной. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

По их словам, главными сторонниками этого плана являются Франция и Италия, которые заручились поддержкой Еврокомиссии и других государств в вопросе создания должности. Считается, что ЕС сможет отстаивать свои интересы только в том случае, если будет иметь право голоса за столом переговоров, отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что предложение назначить переговорщика с Россией является «серьезным сдвигом» в подходе Европы к переговорам по Украине.

«В последние дни [президент Франции Эмманюэль] Макрон настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно хотя бы частично участвовать в них. [Премьер-министр Италии Джорджия] Мелони поддержала эту идею… Они не наивны в отношении того, чего можно достичь в ходе этих переговоров, но, взвешивая все «за» и «против» участия в них, в некоторых столицах растет понимание [преимуществ участия]», — рассказал французский чиновник.

В то же время Politico пишет, что детали предложения европейцев пока вызывают разногласия. По мнению его критиков, назначение переговорщика признает готовность России к переговорам.

По словам представителя Евросоюза, впервые идею назначить посланника от блока обсудили на саммите ЕС в марте прошлого года. Несмотря на широкую поддержку, решение не было принято, и эти предложения не вошли в совместное заявление. «Страны, которые поддерживали [создание должности] посланника по Украине, могут не поддержать посланника, который будет вести переговоры с Россией», — отметил собеседник Politico.

Издание пишет, что глава европейской дипломатии Кая Каллас неизменно позиционирует себя как единственного кандидата на какую-либо роль в переговорах о будущем Украины. В то же время четыре европейских чиновника заявили, что кандидатом на должность переговорщика мог бы стать президент Финляндии Александр Стубб.

Источники Politico также рассказали, что ключевые аспекты должности, например, будет ли переговорщик представлять Евросоюз или «коалицию желающих», в которую помимо стран ЕС входят Великобритания и ряд других государств, еще предстоит проработать. Это же касается того, кто в итоге займет должность: будет ли это официальная должность, или роль посланника неофициально делегируют одному из европейских лидеров.