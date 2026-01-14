Пансионат для измученной молодежи открылся в Малайзии

В маленьком городке Гопенг на западе Малайзии открылся пансионат для молодых людей, переживших эмоциональное выгорание. В нем нет рабочего расписания, тренировок и обязательной активности. Вместо этого постояльцам предлагают домашнюю еду и возможность любоваться утками, сообщает Relevant.

Примерно за 430 долларов «Молодежный дом престарелых» предоставляет месячный отдых и отсутствие рабочей суеты. В стоимость входит проживание, трехразовое питание и место в первом ряду, с которого можно наблюдать за утками.

Постояльцы живут в тихом, окруженном природой районе и занимаются абсолютно ничем. В их распоряжении находятся восемь акров земли. Спать можно до тех пор, пока организм не проснется естественным образом — без будильника и необходимости придерживаться строгого расписания. Также в «Доме престарелых для молодежи» можно выращивать овощи или, опять же, ничего не делать.

Идея открыть «Дом престарелых для молодежи» родилась из общественного движения «Тан пин», популярного в Китае. Буквально оно переводится как «лежать плашмя» и является формой культурного протеста поколения зумеров, родившихся после середины 1990-х годов, против изнуряющей системы труда, чрезмерных амбиций и социального давления.

Основатель пансионата остается анонимным, но известно, что его родители содержат в городе Ипохе, недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура, дом престарелых в классическом его понимании. Однако он задумался, что, вероятно, отдых, тишина и уход требуется не только пожилым, но и эмоционально выгоревшим молодым людям. Издание Relevant отмечает, что пансионат для молодежи открылся совсем недавно, в 2026 году, но комнаты уже полностью забронированы на месяц вперед.

При этом зумеры вернули популярность круизам. Индустрия отдыха на «плавучих отелях» растет именно за счет молодых пассажиров — они обеспечили перевозчикам основной поток новых бронирований после пандемии.