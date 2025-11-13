Зумеры вернули популярность круизам

Круизная индустрия растет за счет молодых пассажиров. Именно зумеры и миллениалы обеспечили перевозчикам основной поток новых бронирований после пандемии, несмотря на общий спад в туристическом секторе. Об этом пишет Financial Times.

По данным крупных операторов, средний возраст круизных туристов заметно снизился. В прошлом году почти 20% британцев в возрасте от 25 до 34 лет отправились в круиз — это в несколько раз больше, чем до пандемии коронавируса. Компании отмечают, что именно эта группа чаще всего возвращается на лайнеры повторно.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

Молодые путешественники объясняют свой выбор сочетанием доступной цены, предсказуемости расходов и возможностью увидеть сразу несколько стран за одну поездку. На фоне роста цен на гостиницы и перелеты круизы оказываются более выгодным вариантом: стоимость ночи на лайнере выросла меньше, чем в курортных отелях.

Зумеры чаще выбирают короткие трех- и четырехдневные маршруты, которые позволяют попробовать новый формат отдыха без риска «потратить весь отпуск». Именно такие туры стали точкой входа для многих, а особенно для тех, кто совмещает работу и путешествия. В соцсетях набирают популярность инфлюенсеры, рассказывающие о круизах как о понятном и лишенном стресса отдыхе, где заранее известно, сколько все будет стоить.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Как пишет The Times, операторы почувствовали тренд и начали расширять набор развлечений под новую аудиторию. На борту крупных лайнеров появились аквапарки, ночные шоу, тематические бары и отдельные рабочие зоны для тех, кто успевает работать во время путешествия. Сами суда стали заметно больше. Крупнейшие лайнеры мира за два десятилетия фактически удвоили размеры, чтобы вместить больше инфраструктуры.

Интерес молодого поколения меняет восприятие круизов как отдыха «для пенсионеров». Благодаря новой аудитории отрасль смогла быстро восстановиться после пандемии, когда бронирования были на нуле, а судна неделями стояли в карантине у портов. Сейчас спрос со стороны зумеров и миллениалов остается высоким даже в условиях, когда многие другие сегменты туризма сталкиваются со снижением продаж, резюмирует The Times.