СМИ: украинские силовики пришли в офис Юлии Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады пытался подкупить депутатов других фракций, чтобы те голосовали определенным образом за конкретные законопроекты.

Там не указано, о ком именно идет речь. Уточняется лишь, что предварительно дело классифицируется по статье о обещании или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу группой лиц. В то же время «Украинская правда» пишет, что речь идет о руководителе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Обозреватель», в свою очередь, сообщил, что вторым фигурантом может быть руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источники «Обозревателя» добавили, что Тимошенко и Арахмии вручили подозрения. «Украинска правда» пишет об обысках в офисе «Батькивщины». Других деталей издания не сообщили. В НАБУ пообещали рассказать подробности позже. Сама Тимошенко и ее партия пока тоже ничего не комментировали.

Издание «Страна» отмечает, что если информация о деле против Тимошенко подтвердится, это будет не первый ее уголовный опыт. Бывшая премьер-министр Украины уже несколько раз попадала под следствия. Так, в 2001 году ее отправили в СИЗО по обвинению в контрабанде газа.

Спустя 10 лет, когда к власти пришел Виктор Янукович, Тимошенко обвинили в превышении должностных полномочий при подписании контракта с «Газпромом». Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы, из которых она пробыла в заключении два с половиной. Тогда ее освобождения требовали в Европе, а украинская оппозиция устраивала митинги в ее поддержку.

В то же время «Страна» предполагает, что в этот раз Тимошенко будет отрицать обвинения, а само дело окажется не настолько серьезным, как в случае с соратником и другом президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, которого обвинили в хищениях в энергетической сфере.