Мэр Киева заявил о самой сложной с начала войны ситуации в городе

18:53 | Обновлено: 18:54

В Киеве энергетики продолжают круглосуточные работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной после атаки российских войск в ночь на 9 января. По словам мэра города Виталия Кличко, ситуация в столице «очень сложная».

«Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны. На сегодняшний день около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. Из тех шести тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января. Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава города сослался на информацию энергетической компании ДТЭК, согласно которой жители Киева около трех часов проводят со светом и до десяти часов без электричества.

«Энергетики отмечают, что время может меняться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях. Влияет еще и погода, и перегрузка сетей. Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию», — сообщил Кличко.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

В ходе выступления в Верховной раде премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с отключениями света в Киеве может улучшиться уже с вечера 15 января, если не будет новых ударов со стороны России.

Ранее находящийся в столице страны корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер рассказал, что жители Киева находятся в «драматической ситуации» из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, отопление в квартиры киевлян почти не подается.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
Общество8 минут чтения

Ваннер утверждает, что ночью в украинской столице фиксируется температура до -17°C, а днем она поднимается до -11°C. «Холодно, отопления почти нет. Все нестабильно, потом снова отключают воду и электричество», — рассказал он.

В результате российского обстрела в ночь на 9 января, в Киеве без тепла остались около шести тысяч многоэтажек. Тогда аварийные службы перевели работу в режим чрезвычайной ситуации, но уже на следующий день власти столицы были вынуждены остановить системы водоснабжения и теплоснабжения, а также прекратить движение городского электротранспорта.

