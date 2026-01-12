СМИ рассказали о замерзающих в своих домах киевлянах

Жители Киева находятся в «драматической ситуации» из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины — отопление в их квартиры почти не подается. Об этом в эфире немецкого СМИ Die Welt рассказал находящийся в столице страны корреспондент Кристоф Ваннер.

«Холодно, отопления почти нет. Все нестабильно, потом снова отключают воду и электричество», — рассказал Ваннер. Он отметил, что такая ситуация наблюдается и в других городах Украины, например, в Днепре.

По словам корреспондента, ночью в украинской столице фиксируется температура до -17°C, днем она поднимается до -11°C. Ваннер отметил, что инфраструктура прифронтовых городов пострадала еще сильнее. В некоторых из них температура поднимается до нуля, что приводит к появлению на передовой грязи, которая замедляет передвижение солдат.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко после атаки российских войск в ночь на 9 января подтвердил, что половина города осталась без света и тепла, в тот день наблюдались также перебои с водоснабжением. Аварийные городские службы перевели в работу в режиме чрезвычайной ситуации, однако уже на следующий день украинские СМИ сообщили, что власти Киева были вынуждены остановить работу систем водоснабжения и теплоснабжения, а также прекратить движение городского электротранспорта.

Утром 11 января, по словам Кличко, в Киеве оставались без отопления более тысячи домов. Мэр украинской столицы рассказал, что изначально после российской атаки с 8 на 9 января количество таких домов превышало шесть тысяч.

В своем репортаже Ваннер также рассказал, как наступившие холода влияют на характер боевых действий. По его словам, войска больше не могут прятаться в лесах — они лучше обнаруживаются дронами. Это приводит к возрастанию сложностей при планировании и проведении операций на фронте.