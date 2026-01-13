EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Восхвалявший Гитлера Grok получит доступ к секретным военным сетям США

2 минуты чтения 11:58

Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией Илона Маска, получит доступ к данным Пентагона, включая информацию из разведывательных баз. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Associated Press.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

По словам Хегсета, Grok будет интегрирован в военные IT-системы уже до конца января. Выступая в компании SpaceX, глава Пентагона сообщил, что ИИ получит доступ ко всем данным Министерства обороны США, как в открытых, так и в засекреченных сетях.

«В самое ближайшее время у нас будут ведущие мировые модели искусственного интеллекта на всех неклассифицированных и засекреченных сетях нашего ведомства», — заявил Хегсет.

Он добавил, что в ИИ планируется загружать данные из военных информационных систем и разведывательных баз. По его словам, у Пентагона есть большой массив «проверенных в боевых условиях» данных, накопленных за два десятилетия военных и разведывательных операций.

Министр обороны США также заявил, что военные ИИ-системы должны работать без идеологических ограничений, которые, по его словам, мешают законному военному применению технологий. Он подчеркнул, что при разработке ИИ в Пентагоне не будет учитываться политическая или социальная повестка. Илон Маск ранее также представлял Grok как альтернативу другим чат-ботам, утверждая, что они чрезмерно ограничены идеологическими рамками, напоминает AP.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Заявление Хегсета прозвучало вскоре после того, как Grok вновь оказался в центре международного скандала. Чат-бот, встроенный в социальную сеть X, раскритиковали за генерацию сексуализированных дипфейк-изображений без согласия людей. В Малайзии и Индонезии сервис заблокировали, а британский регулятор начал проверку.

Кроме того, летом 2025 году Grok также сталкивался с репутационными проблемами. ИИ Маска пережил волну негодования пользователей и критику правозащитных организаций в связи с антисемитскими высказываниями, включая комментарии с восхвалением Адольфа Гитлера.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом