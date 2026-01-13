Восхвалявший Гитлера Grok получит доступ к секретным военным сетям США

Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией Илона Маска, получит доступ к данным Пентагона, включая информацию из разведывательных баз. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Associated Press.

По словам Хегсета, Grok будет интегрирован в военные IT-системы уже до конца января. Выступая в компании SpaceX, глава Пентагона сообщил, что ИИ получит доступ ко всем данным Министерства обороны США, как в открытых, так и в засекреченных сетях.

«В самое ближайшее время у нас будут ведущие мировые модели искусственного интеллекта на всех неклассифицированных и засекреченных сетях нашего ведомства», — заявил Хегсет.

Он добавил, что в ИИ планируется загружать данные из военных информационных систем и разведывательных баз. По его словам, у Пентагона есть большой массив «проверенных в боевых условиях» данных, накопленных за два десятилетия военных и разведывательных операций.

Министр обороны США также заявил, что военные ИИ-системы должны работать без идеологических ограничений, которые, по его словам, мешают законному военному применению технологий. Он подчеркнул, что при разработке ИИ в Пентагоне не будет учитываться политическая или социальная повестка. Илон Маск ранее также представлял Grok как альтернативу другим чат-ботам, утверждая, что они чрезмерно ограничены идеологическими рамками, напоминает AP.

Заявление Хегсета прозвучало вскоре после того, как Grok вновь оказался в центре международного скандала. Чат-бот, встроенный в социальную сеть X, раскритиковали за генерацию сексуализированных дипфейк-изображений без согласия людей. В Малайзии и Индонезии сервис заблокировали, а британский регулятор начал проверку.

Кроме того, летом 2025 году Grok также сталкивался с репутационными проблемами. ИИ Маска пережил волну негодования пользователей и критику правозащитных организаций в связи с антисемитскими высказываниями, включая комментарии с восхвалением Адольфа Гитлера.