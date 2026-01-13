Случайная ошибка привела к отмене налога в стране ЕС

Эстония случайно отменила налогообложение онлайн-казино из-за канцелярской ошибки при написании законопроекта. Об этом пишет местное медиа ERR.

Депутаты планировали постепенно снижать ставку налога с 6% до 4% и в декабре 2025 года приняли законопроект, который устанавливал ее на уровне 5,5%. Но они использовали формулировку, которая полностью вывела из-под налогообложения онлайн-казино.

В соответствующем пункте документа депутаты забыли упомянуть термин «азартные игры», что и создало проблему. Ошибку никто не заметил при внесении, обсуждении и утверждении в парламенте. Текст также последовательно прочли юристы эстонского минфина, сотрудники парламентского комитета и президент страны. Закон был опубликован 18 декабря 2025 года.

О произошедшей ошибке журналистам ERR сообщила депутат Аннели Аккерман, которая была автором законопроекта. Она отметила, что это первый подобный случай за ее 12-летний опыт работы в Рийгикогу.

Власти Эстонии планируют исправить свою ошибку в течение месяца. Для этого они могут либо внести исправление в виде поправки к другому законопроекту или внести на рассмотрение отдельный законопроект по изменению формулировки. Вероятно, они предпочтут первый вариант, поскольку он позволит восстановить налогообложение быстрее, рассказала Аккерман.

Власти опасаются серьезного ущерба для финансов государства — при планировании бюджета на отсутствие поступлений от онлайн-игр никто не рассчитывал. Ошибка привела к отсутствию обязанности платить налоги как у онлайн-казино, так и у организаторов азартных игр, которые проводят их в онлайн-режиме.

С возвращением обязанности платить налоги согласны и в отрасли — корпоративные юристы также удивились ошибке парламентариев и даже начали писать об этом письма в профильный комитет парламента