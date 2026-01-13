EN
Случайная ошибка привела к отмене налога в стране ЕС

2 минуты чтения 15:44

Эстония случайно отменила налогообложение онлайн-казино из-за канцелярской ошибки при написании законопроекта. Об этом пишет местное медиа ERR.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Депутаты планировали постепенно снижать ставку налога с 6% до 4% и в декабре 2025 года приняли законопроект, который устанавливал ее на уровне 5,5%. Но они использовали формулировку, которая полностью вывела из-под налогообложения онлайн-казино. 

В соответствующем пункте документа депутаты забыли упомянуть термин «азартные игры», что и создало проблему. Ошибку никто не заметил при внесении, обсуждении и утверждении в парламенте. Текст также последовательно прочли юристы эстонского минфина, сотрудники парламентского комитета и президент страны. Закон был опубликован 18 декабря 2025 года. 

О произошедшей ошибке журналистам ERR сообщила депутат Аннели Аккерман, которая была автором законопроекта. Она отметила, что это первый подобный случай за ее 12-летний опыт работы в Рийгикогу.

Власти Эстонии планируют исправить свою ошибку в течение месяца. Для этого они могут либо внести исправление в виде поправки к другому законопроекту или внести на рассмотрение отдельный законопроект по изменению формулировки. Вероятно, они предпочтут первый вариант, поскольку он позволит восстановить налогообложение быстрее, рассказала Аккерман. 

Власти опасаются серьезного ущерба для финансов государства — при планировании бюджета на отсутствие поступлений от онлайн-игр никто не рассчитывал. Ошибка привела к отсутствию обязанности платить налоги как у онлайн-казино, так и у организаторов азартных игр, которые проводят их в онлайн-режиме.

С возвращением обязанности платить налоги согласны и в отрасли — корпоративные юристы также удивились ошибке парламентариев и даже начали писать об этом письма в профильный комитет парламента

Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
