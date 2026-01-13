EN
Интернет и мемы

Документальный фильм об «Очень странных делах» вызвал новую волну критики в адрес создателей

2 минуты чтения 15:50

Поклонники сериала «Очень странные дела» заподозрили его создателей Мэтта и Росса Дафферов в использовании нейросетей при работе над финалом шоу. Об этом пишет Forbes.

Поводом стал документальный фильм стримингового сервиса Netflix под названием One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5, посвященный созданию пятого сезона. Ожидалось, что он прояснит спорные моменты финала и снизит накал критики, однако вместо этого фильм спровоцировал новую волну недовольства со стороны разгневанных фанатов.

Так, в соцсетях обсуждают кадр из фильма, на котором, как утверждают зрители, на экране ноутбука одного из братьев Дафферов видны несколько открытых вкладок ChatGPT. Это вызвало предположения о том, что при написании сценария могли использоваться инструменты ИИ. Прямых подтверждений этому нет: изображение размыто, а создатели сериала подобных заявлений не делали, отмечает издание.

Дополнительное внимание к документальному фильму привлекли признания самих авторов шоу. В частности, Мэтт Даффер рассказал, что съемки пятого сезона начались в момент, когда сценарий заключительного эпизода еще не был завершен. По его словам, команду постоянно торопили со стороны продакшена и стримингового сервиса, а отсутствие готового финального текста вызывало серьезные опасения, поскольку именно этот эпизод должен был поставить точку во всей истории сериала.

Часть поклонников также обратила внимание на сцены, демонстрирующие рабочий процесс на площадке. В одной из них актриса Майя Хоук указывает на сюжетную нестыковку и предлагает изменить реплику своей героини, с чем соглашается режиссер Шон Леви. Эти моменты некоторые зрители восприняли как подтверждение того, что сценарий финального сезона стал неприятным сюрпризом даже для самих актеров.

Фильм также показывает, как принимались отдельные творческие решения, связанные с финалом сериала, включая отсутствие демогоргонов и неоднозначную судьбу Одиннадцати. Для части аудитории эти объяснения стали дополнительным поводом усомниться в продуманности концовки.

Пятый сезон «Очень странных дел» вышел в конце 2025 года. Ранее Мэтт Даффер заявлял, что финал сериала должен стать масштабным и запоминающимся. Однако зрителей настолько возмутил последний эпизод, что они посчитали его фальшивым и ждали выхода через неделю «настоящего» финала.

Ранее издание «Верстка» сообщило, что в пиратских версиях пятого сезона «Очень странных дел», размещенных на российских видеосервисах, включая RuTube и «ВК Видео», была изменена сюжетно важная сцена. Речь идет о седьмой серии, где подверглось правкам признание одного из центральных персонажей — Уилла Байерса. 

В оригинальной версии сериала Уилл прямо говорит: «Я не люблю девочек». В пиратском переводе с использованием голосов прежнего дубляжа эту реплику заменили на фразу «Я не хочу влюбляться». Аналогичную отредактированную версию, по данным издания, показывали и в российских кинотеатрах.

