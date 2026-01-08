EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за несуществующего эпизода

2 минуты чтения 19:54

Фанаты сериала «Очень странные дела» парализовали работу стримингового сервиса Netflix, пытаясь посмотреть эпизод, которого в реальности не существует. Об этом пишет таблоид Mirror, данные о сбое подтверждает сервис Downdetector.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Причиной стала теория под названием ConformityGate («КонформизмГейт») — фанаты сериала посчитали, что показанный в ночь на 31 декабря финальный эпизод является фальшивкой, а через семь дней на Netflix выйдет «настоящий».

Поверившие в теорию фанаты действительно ждали выхода серии и начали искать ее на Netflix вечером 7 января по времени США (утром 8 января по московскому времени), отмечает «Дождь». Но «настоящей» концовки на платформе не оказалось, а сервера Netflix не выдержали нагрузки — пользователи оставили сотни жалоб на недоступность сервиса.

Официальный аккаунт сериала в Instagram отреагировал на распространение новостей о дополнительной серии и сделал пометку в описании профиля: «Все эпизоды «Очень странных дел» уже доступны».

Одной из причин появления теории о скором выходе «настоящей» концовки Mirror называет недовольство фанатов сценарием последнего эпизода — они посчитали его качество неудовлетворительным и содержащим большое количество сюжетных дыр.

После этого они начали искать подтверждения того, что вышедший 31 декабря эпизод сознательно задумывался сценаристами сериала в качестве фальшивки, а затем собирать якобы оставленные скрытые отсылки на то, что часть сюжетных линий «Очень странных дел» может быть отменена в последнем, «настоящем» эпизоде.

Финальный сезон «Очень странных дел» получил смешанные оценки от фанатов, одной из причин этого стало отсутствие единого тона и визуального стиля повествования. При этом, как отмечает Deadline, показатели просмотров сериала были высокими, пятый сезон сериала в конце декабря возглавил топ списка англоязычных сериалов Netflix по количеству зрителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул