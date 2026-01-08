Фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за несуществующего эпизода

Фанаты сериала «Очень странные дела» парализовали работу стримингового сервиса Netflix, пытаясь посмотреть эпизод, которого в реальности не существует. Об этом пишет таблоид Mirror, данные о сбое подтверждает сервис Downdetector.

Люди объели пингвинов Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе Мир 6 минут чтения

Причиной стала теория под названием ConformityGate («КонформизмГейт») — фанаты сериала посчитали, что показанный в ночь на 31 декабря финальный эпизод является фальшивкой, а через семь дней на Netflix выйдет «настоящий».

Поверившие в теорию фанаты действительно ждали выхода серии и начали искать ее на Netflix вечером 7 января по времени США (утром 8 января по московскому времени), отмечает «Дождь». Но «настоящей» концовки на платформе не оказалось, а сервера Netflix не выдержали нагрузки — пользователи оставили сотни жалоб на недоступность сервиса.

Официальный аккаунт сериала в Instagram отреагировал на распространение новостей о дополнительной серии и сделал пометку в описании профиля: «Все эпизоды «Очень странных дел» уже доступны».

Одной из причин появления теории о скором выходе «настоящей» концовки Mirror называет недовольство фанатов сценарием последнего эпизода — они посчитали его качество неудовлетворительным и содержащим большое количество сюжетных дыр.

После этого они начали искать подтверждения того, что вышедший 31 декабря эпизод сознательно задумывался сценаристами сериала в качестве фальшивки, а затем собирать якобы оставленные скрытые отсылки на то, что часть сюжетных линий «Очень странных дел» может быть отменена в последнем, «настоящем» эпизоде.

Финальный сезон «Очень странных дел» получил смешанные оценки от фанатов, одной из причин этого стало отсутствие единого тона и визуального стиля повествования. При этом, как отмечает Deadline, показатели просмотров сериала были высокими, пятый сезон сериала в конце декабря возглавил топ списка англоязычных сериалов Netflix по количеству зрителей.