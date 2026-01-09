EN
Общество

Почти половина Киева осталась без тепла и света

16:45

После российской атаки на Киев в ночь на 9 января почти половина города осталась без света и тепла. Пока властям не удается исправить ситуацию. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко, повреждена критическая инфраструктура, из-за чего в столице Украины также наблюдаются перебои с водоснабжением. Он призвал киевлян по возможности временно покинуть город и уехать туда, где есть альтернативные источники электроэнергии и отопления.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
Общество8 минут чтения

Кличко уточнил, что теплоснабжения лишены почти шесть тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты, включая больницы и родильные дома, пока подключены к мобильным котельным. По его словам, восстановительные работы идут в сложных условиях из-за погоды, а городские службы переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Кличко сообщил, что в результате массированной российской атаки на Киев беспилотниками и ракетами погибли четыре человека, еще около 20 получили ранения. Среди погибших есть врачи, которые приехали помогать пострадавшим от обстрела, однако попали под вторую атаку.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Он добавил, что после этого в украинской столице также возникли проблемы с подачей электричества и воды. В нескольких районах города произошли пожары в жилых домах.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала Shot, ударам подверглась Львовская и Киевская области Украины. Российские военные использовали крылатые ракеты «Калибр», а также БПЛА «Герань» и, предположительно, гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». Атакованы были, в частности, ключевые энергетические объекты Киева — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

