Почти половина Киева осталась без тепла и света

После российской атаки на Киев в ночь на 9 января почти половина города осталась без света и тепла. Пока властям не удается исправить ситуацию. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко, повреждена критическая инфраструктура, из-за чего в столице Украины также наблюдаются перебои с водоснабжением. Он призвал киевлян по возможности временно покинуть город и уехать туда, где есть альтернативные источники электроэнергии и отопления.

Кличко уточнил, что теплоснабжения лишены почти шесть тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты, включая больницы и родильные дома, пока подключены к мобильным котельным. По его словам, восстановительные работы идут в сложных условиях из-за погоды, а городские службы переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Кличко сообщил, что в результате массированной российской атаки на Киев беспилотниками и ракетами погибли четыре человека, еще около 20 получили ранения. Среди погибших есть врачи, которые приехали помогать пострадавшим от обстрела, однако попали под вторую атаку.

Он добавил, что после этого в украинской столице также возникли проблемы с подачей электричества и воды. В нескольких районах города произошли пожары в жилых домах.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала Shot, ударам подверглась Львовская и Киевская области Украины. Российские военные использовали крылатые ракеты «Калибр», а также БПЛА «Герань» и, предположительно, гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». Атакованы были, в частности, ключевые энергетические объекты Киева — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.