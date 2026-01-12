Приложение под названием «Ты мертв?» стало популярно в Китае

Китайские разработчики опубликовали приложение с мрачным названием «Ты мертв?» в мае 2025 года. Публичный запуск не привлек к себе большого внимания, однако со временем приложение смогло стать самым загружаемым в стране среди платного сегмента, пишет BBC.

Концепция приложения крайне проста. Пользователю необходимо каждые двое суток нажимать на большую кнопку. Таким образом он отмечает, что до сих пор жив. Если же кнопка по какой-то причине нажата не будет, то приложение автоматически направит уведомления доверенным контактам пользователя, чтобы сообщить, что с ним, возможно, что-то случилось. Стоимость приложения — 1,15 доллара.

«Существует опасение, что люди, живущие в одиночестве, могут умереть незамеченными, и некому будет позвать на помощь. Иногда я задаюсь вопросом, а если бы я умер в одиночестве, кто забрал бы мое тело?» — приводит слова одного из китайских пользователей BBC.

Китайское государственное СМИ Global Times отмечает, что, по данным исследовательских институтов, к 2030 году в стране будет насчитываться около 200 миллионов домохозяйств, состоящих из одного человека.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Приложение привлекло внимание в том числе и благодаря своему вызывающему названию. Компания Moonscape Technologies, создавшая «Ты мертв?» — это три соучредителя, родившиеся после 1995 года. Разработчики поделились с пользователями, что сами во многом страдают от одиночества и прислушаются к критике.

Global Times добавляет, что мрачные слова противоречат культурным предпочтениям китайцев в отношении благоприятных или позитивных значений. Поэтому пользователи предлагают переименовать приложение на более дружеский лад: «Ты жив?» или «Ты в порядке?».