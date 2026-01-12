EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Приложение под названием «Ты мертв?» стало популярно в Китае

2 минуты чтения 18:20 | Обновлено: 18:41

Китайские разработчики опубликовали приложение с мрачным названием «Ты мертв?» в мае 2025 года. Публичный запуск не привлек к себе большого внимания, однако со временем приложение смогло стать самым загружаемым в стране среди платного сегмента, пишет BBC.

Концепция приложения крайне проста. Пользователю необходимо каждые двое суток нажимать на большую кнопку. Таким образом он отмечает, что до сих пор жив. Если же кнопка по какой-то причине нажата не будет, то приложение автоматически направит уведомления доверенным контактам пользователя, чтобы сообщить, что с ним, возможно, что-то случилось. Стоимость приложения — 1,15 доллара.

«Существует опасение, что люди, живущие в одиночестве, могут умереть незамеченными, и некому будет позвать на помощь. Иногда я задаюсь вопросом, а если бы я умер в одиночестве, кто забрал бы мое тело?» — приводит слова одного из китайских пользователей BBC.

Китайское государственное СМИ Global Times отмечает, что, по данным исследовательских институтов, к 2030 году в стране будет насчитываться около 200 миллионов домохозяйств, состоящих из одного человека.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Приложение привлекло внимание в том числе и благодаря своему вызывающему названию. Компания Moonscape Technologies, создавшая «Ты мертв?» — это три соучредителя, родившиеся после 1995 года. Разработчики поделились с пользователями, что сами во многом страдают от одиночества и прислушаются к критике.

Global Times добавляет, что мрачные слова противоречат культурным предпочтениям китайцев в отношении благоприятных или позитивных значений. Поэтому пользователи предлагают переименовать приложение на более дружеский лад: «Ты жив?» или «Ты в порядке?».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом