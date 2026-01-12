Женщина годами по ошибке поклонялась Шреку

Жительница Филиппин несколько лет поклонялась зеленой статуе, которую принимала за Будду. Позже выяснилось, что это была 3D-печатная фигурка Шрека, персонажа одноименного мультфильма. Об этом пишет South China Morning Post.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Женщина рассказала, что купила «статую Будды» в одной из лавок в Маниле около четырех лет назад. Она приняла фигурку за религиозное изображение, установила ее на домашнем алтаре и начала ежедневно молиться, зажигая благовония и прося благословения.

Ошибка вскрылась случайно, когда в гости к владелице статуэтки пришла подруга. Она заметила, что цвет и черты лица фигурки не соответствуют традиционным изображениям Будды. При ближайшем рассмотрении оказалось, что объект поклонения — это напечатанная на 3D-принтере фигурка Шрека, известного своим грозным внешним видом и добродушным характером.

Филиппинка не сильно расстроилась, узнав правду. Она, конечно, была ошеломлена, отмечает SCMP, а потом долго смеялась. Но в конечном итоге решила, что для нее важнее искренность молитв, а не внешний вид статуи. Она добавила, что вера и добрые намерения имеют больший вес, чем форма, и заявила, что не собирается убирать фигурку с алтаря и продолжит поклоняться ей, говорится в статье.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Эта история разошлась по социальным сетям и вызвала шквал комментариев, как ироничных, так и выражающих поддержку. Пользователи писали, что искренняя вера «засчитывается» независимо от образа, а некоторые отмечали, что буддизм на протяжении веков впитывал элементы местных верований, поэтому подобные случаи не выглядят чем-то невозможным.

В материале SCMP также упоминается похожий случай в Индии. Там местные жители приняли воду, внезапно хлынувшую из ствола дерева, за божественное чудо. Однако позже выяснилось, что она поступала из поврежденной подземной трубы.