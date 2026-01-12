Кота из России назвали лучшим в мире

Всемирная федерация кошек (ВФК) опубликовала рейтинг лучших котов 2025 года. Для его расчета использовались данные о баллах, полученных питомцами во время выставок в различных странах мира.

Победителем стал абиссинский кот из России по кличке Darlen Fleur Dalmore Black, представляющий клуб «РосКош». Он набрал 19,7 тысячи баллов за прошлый год.

Лучший кот мира родился летом 2024 года и в том же году начал принимать участие в выставках. Тогда он съездил на 10 шоу и набрал около 2 тысяч баллов. В следующем сезоне он посетил уже 51 шоу во «взрослой» категории.

Второе место занял шотландский длинношерстный вислоухий кот MelodySharm P-Shark из Таиланда, он набрал почти 18,6 тысяч баллов. На третьей строчке расположился британский короткошерстный кот Moki TarLen Luxury из Беларуси, набравший 18,2 тысячи баллов. Он оказался старше опередивших его котов — оба они родились в 2024 году, а Moki TarLen Luxury в 2019 году.

Ненамного отстал от него канадский сфинкс из Франции AV LJUSALFHEIM Thor, получивший почти 18,1 тысячи баллов. Пятерку лучших котов мира замкнул сибирский кот из России Let’s Dance LucianAurora из клуба «Котофей», уступивший сфинксу всего 22 балла.

В десятке лучших оказались еще два кота из России — рэгдолл R’Taste of Love CareForPets*RU из «РосКоши», занявший шестую строчку, а также селкирк-рекс CurlyCharm Zehpyr, оказавшийся на восьмом месте в рейтинге за 2025 год.

Победила кошка из России и в номинации ВФК для домашних котов — Стрелка из Иваново набрала 4339 баллов. На втором месте расположилась волгоградская Пушка с 2758 баллами. Третью строчку занял Лорд Фредди с Филиппин с 2591 баллом.