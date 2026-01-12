EN
СМИ рассказали об «экзистенциальных рисках» для Европы

13:37

В 2026 году усиливается давление России на Украину, Китай подрывает промышленную базу Евросоюза, а США угрожают аннексией Гренландии — автономной территории входящей в НАТО Дании. Все это, как пишет Politico, угрожает сложившимся в Европе нормам и правилам, которые все больше выглядят устаревшими.

Отмечается, что эти тенденции будут только усугубляться в течение года из-за слабых правительств, особенно в странах с крупнейшими экономиками в Западной Европе — Германии, Франции и Великобритании.

Наибольшие экзистенциальные риски для Европы Politico связывает с трансатлантическими отношениями. Так, ключевой целью Европы в прошлом году издание называет сохранение участия США в переговорном процессе по Украине и американской помощи Киеву. В этом году достижением будет считаться продолжение импровизированной дипломатии и сделок, которые определяли последние 12 месяцев.

При этом такие прогнозы могут оказаться под угрозой из-за ситуации с Гренландией. Помимо этого, Россия не показала никакой готовности к прекращению огня и принятию мирного плана, который разработали США, Европа и Украина, отмечает Politico. Это, вероятно, связано с надеждой Владимира Путина на ухудшение положения Украины и последующую капитуляцию Киева перед требованиями уступить территории.

«Я думаю, что Путин ошибается — что при поддержке Европы [Владимир] Зеленский продолжит сопротивляться давлению США в отношении территориальных уступок и вместо этого будет все больше нацеливаться на российское энергетическое производство и экспорт, а также сопротивляться на линии фронта. Конечно, это означает, что российские авиаудары по украинским городам и энергетической инфраструктуре также будут усиливаться», — считает Муджтаба Рахман, который возглавляет европейское подразделение консалтинговой компании Eurasia Group.

Кроме того, европейским лидерам придется публично игнорировать поддержку Вашингтоном ультраправых партий, которая была четко сформулирована в новой стратегии национальной безопасности США. При этом властям придется противостоять любой антисистемной реакции на выборах.

Также издание указывает на слабые и непопулярные правительства, с которыми вступили в 2026 год Франция, Германия и Великобритания. Власти этих стран оказались окружены популистами правого и левого толка, а также с администрацией США, желающей их краха. Теперь все три правительства рискуют в лучшем случае оказаться в парализованном состоянии, а в худшем — быть дестабилизированными.

