Производитель Барби объявил о выпуске куклы с аутизмом

2 минуты чтения 18:51 | Обновлено: 18:52

Производящая куклы Барби компания Mattel объявила о выпуске первой в своей истории модели куклы с аутизмом. Игрушка отображает некоторые способы, с помощью которых дети с этим раасстройством могут воспринимать и обрабатывать мир.

Глаза у новой Барби смотрят слегка в сторону — это показывает, как часть людей с расстройством аутистического спектра (РАС) избегают зрительного контакта. Руки куклы гнутся в локтях и запястьях, чтобы дети могли выполнять ими повторяющиеся движения, которые помогают некоторым людям с аутизмом обрабатывать сенсорную информацию или выражать возбуждение.

В одной руке у куклы розовый спинер — он позволяет людям с аутизмом снизить стресс. В другой — планшет с символами на экране, которые помогают справляться с повседневным общением. На голове Барби надеты розовые шумоподавляющие наушники, чтобы уменьшить сенсорную перегрузку.

Кукла одета в свободное платье с короткими рукавами и струящейся юбкой, чтобы свести к минимуму контакт ткани с кожей. Образ Барби дополняют фиолетовые туфли на плоской подошве, которые обеспечивают устойчивость и легкость движений.

Игрушка дополнила линейку Barbie Fashionistas, которая была создана, чтобы больше детей «видели себя в Барби» и играли с куклами, которые отражают окружающий их мир. Игрушка была разработана Mattel совместно с американской благотворительной организацией Autistic Self Advocacy Network.

Барби с аутизмом появилась всего через полгода после выхода куклы с диабетом первого типа. У вышедшей летом игрушки есть инсулиновая помпа и глюкометр непрерывного действия.

В линейке Mattel насчитывается более 175 образов кукол Барби, в том числе и те, которые отражают различные физические особенности человека. The Guardian пишет о куклах с синдромом Дауна, витилиго, слуховым аппаратом, протезами, а также Барби в инвалидной коляске. Компания отмечает, что выпуск таких кукол помогает развивать эмпатию и чувство причастности у детей, так как во время игры они выходят «за рамки личного жизненного опыта».

