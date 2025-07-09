Производитель Барби объявил о выпуске куклы с инсулиновой помпой

Производящая куклы Барби компания Mattel объявила о выпуске первой в своей истории модели куклы с диабетом первого типа. Такие Барби будут иметь инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия.

Новую модель компания разработала вместе с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая специализируется на диабете первого типа. Одна из первых партий кукол уже пожертвована детскому конгрессу организации, на котором собрались около 170 детей с этим заболеванием в возрасте от четырех до 17 лет.

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Старший вице-президент Barbie Криста Бергер отметила, что выпуск новой модели кукол в компании считают важным для детей с диабетом. Она считает, что Барби формируют раннее представление детей о мире, поэтому живущим с диабетом детям будет проще увидеть самих себя в своих фантазиях и любимых игрушках.

Генеральный директор Breakthrough T1D в Великобритании Карен Аддингтон отметила, что обычно дети с диабетом первого типа не чувствуют себя представленными в достаточной мере, а выпуск Барби поможет им преодолеть это ощущение.

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В линейке Mattel на данный момент насчитывается более 175 образов кукол Барби, в том числе и те, что отражают различные физические особенности человека. The Guardian пишет о куклах с синдромом Дауна, витилиго, слуховым аппаратом, протезами, а также Барби в инвалидной коляске. Компания отмечает, что выпуск таких кукол помогает развивать эмпатию и чувство причастности у детей, так как во время игры они выходят «за рамки личного жизненного опыта».

В пресс-релизе сообщается, что новую модель куклы уже можно заказать на сайте компании и купить у розничных продавцов.