EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Производитель Барби объявил о выпуске куклы с инсулиновой помпой

2 минуты чтения 00:52

Производящая куклы Барби компания Mattel объявила о выпуске первой в своей истории модели куклы с диабетом первого типа. Такие Барби будут иметь инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия.

Новую модель компания разработала вместе с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая специализируется на диабете первого типа. Одна из первых партий кукол уже пожертвована детскому конгрессу организации, на котором собрались около 170 детей с этим заболеванием в возрасте от четырех до 17 лет.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
Экономика6 минут чтения

Старший вице-президент Barbie Криста Бергер отметила, что выпуск новой модели кукол в компании считают важным для детей с диабетом. Она считает, что Барби формируют раннее представление детей о мире, поэтому живущим с диабетом детям будет проще увидеть самих себя в своих фантазиях и любимых игрушках.

Генеральный директор Breakthrough T1D в Великобритании Карен Аддингтон отметила, что обычно дети с диабетом первого типа не чувствуют себя представленными в достаточной мере, а выпуск Барби поможет им преодолеть это ощущение.

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?
Политика7 минут чтения

В линейке Mattel на данный момент насчитывается более 175 образов кукол Барби, в том числе и те, что отражают различные физические особенности человека. The Guardian пишет о куклах с синдромом Дауна, витилиго, слуховым аппаратом, протезами, а также Барби в инвалидной коляске. Компания отмечает, что выпуск таких кукол помогает развивать эмпатию и чувство причастности у детей, так как во время игры они выходят «за рамки личного жизненного опыта».

В пресс-релизе сообщается, что новую модель куклы уже можно заказать на сайте компании и купить у розничных продавцов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования