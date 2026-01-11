EN
США заподозрили в применении «загадочного» оружия при захвате президента Венесуэлы

18:37

Американские военные могли использовать «мощное загадочное» оружие во время захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, из-за которого у венесуэльских военных пошла кровь из носа и началась рвота кровью. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на рассказ очевидца событий, который репостнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

В нем один из охранников Мадуро рассказал, что в день захвата военные «были начеку», но внезапно у них отключились все радиолокационные системы. После этого охранник увидел дроны и несколько вертолетов, из которых высадились несколько десятков американских военных.

«Это была бойня. Нас были сотни, но у нас не было шансов. Они стреляли с такой точностью и скоростью… казалось, каждый солдат выпускал по 300 патронов в минуту. <…> В какой-то момент они выпустили что-то… я не знаю, как это описать… это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю не в силах пошевелиться», — рассказал охранник.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

По его словам, венесуэльские военные не могли противостоять американскому оружию и не могли встать после его применения. Как отмечает New York Post, в Белом доме пока не прокомментировали, означает ли репост Левитт этого рассказа, что администрация президента США Дональда Трампа проверяет его на достоверность.

Кроме того, неназванный источник в американской разведке рассказал изданию, что у США уже много лет есть оружие направленной энергии — оно нейтрализует цели с помощью сфокусированной энергии, такой как микроволны или лазерные лучи. Однако его применение во время операции по захвату Мадуро могло стать первым подобным случаем, когда американские военные используют его в боевых действиях. По словам источника, такое оружие способно вызывать «кровотечение, неспособность двигаться или функционировать, боль и жжение».

