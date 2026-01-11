EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Набор для избавления от суицидальных мыслей у подростков разработали в Европе

2 минуты чтения 20:06

Департамент социального страхования Эстонии разработал набор для подростков, чтобы помочь им избавиться от мыслей о суициде. Об этом сообщает ERR.

По данным издания, набор представляет собой шкатулку с раскраской-мандалой, фломастерами, губной гармошкой, ароматической свечой, спиннером, кубиком Рубика, мячом-антистресс, жевательными конфетами, берушами, грелкой, золотой медалью и красным маркером.

Разработчики считают, что красным маркером подростки смогут имитировать телесные повреждения на себе. Губная гармошка, по их версии, предназначена для замены вейпа, а золотая медаль должна служить напоминанием, что каждый человек может стать чемпионом в чем-либо.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Отмечается, что наборы разработаны психологами Департамента соцстрахования на основе опыта практической работы с детьми и подростками. Они ориентированы на школьников от 10 до 19 лет, но не являются заменой профессиональной помощи, а лишь помогают «выиграть время» в критический момент.

Как пишет ERR со ссылкой на Институт развития здоровья, в прошлом году в Эстонии доля суицидов среди всех случаев смерти была наиболее высокой среди подростков 10–19 лет. В службу помощи детям при Департаменте поступило более 22 тысяч обращений, что оказалось на 16% выше, чем годом ранее.

«Работы много. К нам обращаются и дети, и взрослые. Среди основных проблем у детей и подростков — трудности в общении со сверстниками или в семье, а также чувство одиночества», — рассказала советник Департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж.

По ее словам, шкатулка против суицида воздействует на разные органы чувств и должна отвлечь подростков от мыслей о самоубийстве. Репсон-Дефорж добавила, что набор можно адаптировать под конкретного человека в зависимости от его привычек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом