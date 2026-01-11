Набор для избавления от суицидальных мыслей у подростков разработали в Европе

Департамент социального страхования Эстонии разработал набор для подростков, чтобы помочь им избавиться от мыслей о суициде. Об этом сообщает ERR.

По данным издания, набор представляет собой шкатулку с раскраской-мандалой, фломастерами, губной гармошкой, ароматической свечой, спиннером, кубиком Рубика, мячом-антистресс, жевательными конфетами, берушами, грелкой, золотой медалью и красным маркером.

Разработчики считают, что красным маркером подростки смогут имитировать телесные повреждения на себе. Губная гармошка, по их версии, предназначена для замены вейпа, а золотая медаль должна служить напоминанием, что каждый человек может стать чемпионом в чем-либо.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Отмечается, что наборы разработаны психологами Департамента соцстрахования на основе опыта практической работы с детьми и подростками. Они ориентированы на школьников от 10 до 19 лет, но не являются заменой профессиональной помощи, а лишь помогают «выиграть время» в критический момент.

Как пишет ERR со ссылкой на Институт развития здоровья, в прошлом году в Эстонии доля суицидов среди всех случаев смерти была наиболее высокой среди подростков 10–19 лет. В службу помощи детям при Департаменте поступило более 22 тысяч обращений, что оказалось на 16% выше, чем годом ранее.

«Работы много. К нам обращаются и дети, и взрослые. Среди основных проблем у детей и подростков — трудности в общении со сверстниками или в семье, а также чувство одиночества», — рассказала советник Департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж.

По ее словам, шкатулка против суицида воздействует на разные органы чувств и должна отвлечь подростков от мыслей о самоубийстве. Репсон-Дефорж добавила, что набор можно адаптировать под конкретного человека в зависимости от его привычек.