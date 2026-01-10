EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: захваченному президенту Венесуэлы предлагали убежище в России

2 минуты чтения 15:55 | Обновлено: 15:56

В канун Рождества госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин вызвал Брайана Берча, посла США при Святом Престоле, чтобы узнать подробности планов Вашингтона относительно Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные документы.

Согласно документам, Паролин признал, что захваченному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро стоит покинуть свой пост, но в то же время призвал США предложить ему выход из ситуации. Так, Паролин несколько дней пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, а в разговоре с Берчем он заявил, что Россия якобы готова предоставить Мадуро убежище. Кардинал, как пишет The Washington Post, уговаривал США проявить терпение и подтолкнуть Мадуро принять это предложение.

«[Мадуро] было предложено уехать и наслаждаться своими деньгами. Частью этого предложения было то, что [Владимир] Путин гарантировал бы его безопасность», — рассказал неназванный источник издания. Однако этого не произошло, и в начале января США провели операцию, в ходе которой захватили президента Венесуэлы и его жену Силию Флорес.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

The Washington Post отмечает, что встреча Паролина и Берча была не единственной попыткой предотвратить назревающий кризис и найти убежище для Мадуро. В других переговорах, по данным газеты, участвовали в том числе представители Катара, Турции, США и Католической церкви, однако Мадуро не соглашался на предложенные ему варианты.

«Он не собирался соглашаться на сделку.  Он просто собирался сидеть и наблюдать, как люди создают кризис», — рассказал один из источников газеты.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Кроме того, в документах, как утверждает The Washington Post говорилось о «слухе», в котором речь шла о том, что Венесуэла стала «разменной монетой» в переговорах между Россией и Украиной и что «Москва готова отказаться от Венесуэлы, если будет удовлетворена результатами переговоров по Украине».

По словам источников газеты, Россия была готова предоставить убежище не только Мадуро, но и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации, однако президент Венесуэлы надеялся, что США не предпримут никаких шагов. Еще одной возможной причиной его отказа от этого предложения могут быть ограничения, с которыми Мадуро столкнулся бы в России. Так, у него не было бы доступа к деньгам, которые он получил от продажи венесуэльского золота и, предположительно, спрятал их за границей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа