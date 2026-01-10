СМИ: захваченному президенту Венесуэлы предлагали убежище в России

В канун Рождества госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин вызвал Брайана Берча, посла США при Святом Престоле, чтобы узнать подробности планов Вашингтона относительно Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные документы.

Согласно документам, Паролин признал, что захваченному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро стоит покинуть свой пост, но в то же время призвал США предложить ему выход из ситуации. Так, Паролин несколько дней пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, а в разговоре с Берчем он заявил, что Россия якобы готова предоставить Мадуро убежище. Кардинал, как пишет The Washington Post, уговаривал США проявить терпение и подтолкнуть Мадуро принять это предложение.

«[Мадуро] было предложено уехать и наслаждаться своими деньгами. Частью этого предложения было то, что [Владимир] Путин гарантировал бы его безопасность», — рассказал неназванный источник издания. Однако этого не произошло, и в начале января США провели операцию, в ходе которой захватили президента Венесуэлы и его жену Силию Флорес.

The Washington Post отмечает, что встреча Паролина и Берча была не единственной попыткой предотвратить назревающий кризис и найти убежище для Мадуро. В других переговорах, по данным газеты, участвовали в том числе представители Катара, Турции, США и Католической церкви, однако Мадуро не соглашался на предложенные ему варианты.

«Он не собирался соглашаться на сделку. Он просто собирался сидеть и наблюдать, как люди создают кризис», — рассказал один из источников газеты.

Кроме того, в документах, как утверждает The Washington Post говорилось о «слухе», в котором речь шла о том, что Венесуэла стала «разменной монетой» в переговорах между Россией и Украиной и что «Москва готова отказаться от Венесуэлы, если будет удовлетворена результатами переговоров по Украине».

По словам источников газеты, Россия была готова предоставить убежище не только Мадуро, но и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации, однако президент Венесуэлы надеялся, что США не предпримут никаких шагов. Еще одной возможной причиной его отказа от этого предложения могут быть ограничения, с которыми Мадуро столкнулся бы в России. Так, у него не было бы доступа к деньгам, которые он получил от продажи венесуэльского золота и, предположительно, спрятал их за границей.