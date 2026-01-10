EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп объяснил желание захватить Венесуэлу и Гренландию возможным вторжением России

2 минуты чтения 13:23

Соединенные штаты должны получить контроль над Венесуэлой и Гренландией, чтобы не допустить вторжение России или Китая. Об этом на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний заявил президент США Дональд Трамп.

Так Трамп прокомментировал вопрос журналиста о том, считает ли он Венесуэлу и ее новое правительство союзниками. По его словам, Венесуэла «кажется, является союзником», поэтому страну нужно защитить от россиян и китайцев. 

«Мы не хотим, чтобы там была Россия. Мы не хотим, чтобы там был Китай. И, кстати, мы не хотим, чтобы Россия или Китай пришли в Гренландию, потому что если мы не возьмем Гренландию, то вашим ближайшим соседом станет Россия или Китай. Этого не будет», — сказал Трамп.

Он также пояснил, что США должны владеть территорией острова, а не арендовать его. По мнению Трампа, действующее военное присутствие на острове по соглашению 1951 года не обеспечивает надежной обороны Гренландии.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

«Сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией — нравится им это или нет. Если сейчас посмотреть на обстановку вокруг нее, там находятся российские эсминцы, китайские эсминцы и корабли еще большего класса, повсюду российские подводные лодки. Мы не допустим, чтобы Россия или Китай захватили Гренландию — а именно это и произойдет, если мы ничего не сделаем. Если не получится по-хорошему, мы сделаем это по-плохому», — сказал Трамп.

После громких слов американского президента последовало совместное заявление лидеров пяти политических партий, представленных в парламенте Гренландии, пишет France24. Они подчеркнули, что будущее острова должны определять сами гренландцы, которые не хотят быть «ни американцами, ни датчанами».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа