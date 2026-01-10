Трамп объяснил желание захватить Венесуэлу и Гренландию возможным вторжением России

Соединенные штаты должны получить контроль над Венесуэлой и Гренландией, чтобы не допустить вторжение России или Китая. Об этом на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний заявил президент США Дональд Трамп.

Так Трамп прокомментировал вопрос журналиста о том, считает ли он Венесуэлу и ее новое правительство союзниками. По его словам, Венесуэла «кажется, является союзником», поэтому страну нужно защитить от россиян и китайцев.

«Мы не хотим, чтобы там была Россия. Мы не хотим, чтобы там был Китай. И, кстати, мы не хотим, чтобы Россия или Китай пришли в Гренландию, потому что если мы не возьмем Гренландию, то вашим ближайшим соседом станет Россия или Китай. Этого не будет», — сказал Трамп.

Он также пояснил, что США должны владеть территорией острова, а не арендовать его. По мнению Трампа, действующее военное присутствие на острове по соглашению 1951 года не обеспечивает надежной обороны Гренландии.

«Сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией — нравится им это или нет. Если сейчас посмотреть на обстановку вокруг нее, там находятся российские эсминцы, китайские эсминцы и корабли еще большего класса, повсюду российские подводные лодки. Мы не допустим, чтобы Россия или Китай захватили Гренландию — а именно это и произойдет, если мы ничего не сделаем. Если не получится по-хорошему, мы сделаем это по-плохому», — сказал Трамп.

После громких слов американского президента последовало совместное заявление лидеров пяти политических партий, представленных в парламенте Гренландии, пишет France24. Они подчеркнули, что будущее острова должны определять сами гренландцы, которые не хотят быть «ни американцами, ни датчанами».