Мужчина спасался от усталости на работе энергетиками и чуть не умер

2 минуты чтения 14:17

Житель города Алматы в Казахстане годами беспрерывно употреблял энергетические напитки, чтобы справиться с переутомлением на работе. В результате у мужчины диагностировали смертельное заболевание и ему потребовалась трансплантация сердца. Об этом пишет Tengri News.

Афган Тагиев рассказал изданию, что «подсел» на энергетические напитки в возрасте около 30 лет. Сначала он ограничивался одной банкой в день, однако со временем, для поддержания бодрости, ему требовалось уже по 8–10 энергетиков ежедневно.

«Я был поваром, работал с утра до ночи. Один в смене, и так без перерывов по полгода, а то и весь год. Пять лет я пил энергетики беспрерывно. Для меня это стало привычкой», — поделился Тагиев.

Со временем Тагиев начал испытывать одышку и боли в груди, однако долгое время не придавал этим симптомам значения. Ситуация резко ухудшилась около полугода назад, когда он перенес пневмонию. По словам Тагиева, изношенное сердце не выдержало дополнительной нагрузки, и боли стали постоянными. 

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Мужчина обратился в больницу, где ему диагностировали терминальную стадию сердечной недостаточности. Это самая тяжелая форма сердечной недостаточности, при которой без пересадки сердца человек может прожить не более двух лет.

«Я не паниковал. Решил: будь что будет. Морально готовился к тому, что донорское сердце придется ждать долго. Слышал, что люди стоят в листе ожидания на пересадку много лет. Кому-то везет, а кому-то нет. И я не знал, выживу ли», — вспоминает он.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Мужчине провели операцию 25 ноября 2025 года. Донор, по его словам, нашелся быстро, а сама операция прошла успешно. Сейчас Тагиев не работает, так как до сих пор восстанавливается после случившегося.

«Я стал иначе смотреть на жизнь, и внутри многое будто бы изменилось. После реабилитации мечтаю заняться плаванием и вернуться к работе, но уже без прежних перегрузок, с нормальным графиком и выходными. Не хочу возвращаться к прежнему ритму», — поделился мужчина. 

Заведующая отделением хронической сердечной недостаточности Городского кардиологического центра Алматы Гульнур Акилбекова рассказала изданию, что энергетические напитки содержат большие дозы кофеина и таурина, что заставляет сердце, почки и печень работать на пределе возможностей.

