Мир

Ученые создали невидимых роботов

2 минуты чтения 13:54

Ученые из университетов Пенсильвании и Мичигана в США представили микроскопических автономных роботов. Они даже меньше крупинки соли. Об этом сообщает портал Science Daily со ссылкой на публикации в научных журналах.

Размер каждого робота составляет примерно 200×300×50 микрометров. Их почти невозможно разглядеть без помощи оптических приборов. При этом устройства оснащены миниатюрным компьютером с процессором, памятью и датчиками. Они способны самостоятельно передвигаться в жидкости, реагировать на изменения окружающей среды и работать в течение нескольких месяцев без внешнего управления.

По словам старшего автора работы Марка Мискина, создать автономного и функционального миниатюрного робота не удавалось на протяжении десятилетий, поэтому нынешний успех можно считать настоящим прорывом. Все дело в том, что на микроскопическом уровне привычные механические решения часто неэффективны. Решающую роль начинают играть сопротивление и вязкость среды, из-за чего конструкции с подвижными элементами плохо работают и быстро ломаются.

Поэтому ученые решили и вовсе не наделять своих роботов механическими деталями в виде каких-либо конечностей. Чтобы двигаться в воде, микромашины создают электрическое поле, которое приводит в движение заряженные частицы. Эти частицы тянут за собой воду, образуя микроскопическое течение, и поток воды фактически переносит робота, позволяя ему плавать.

Питание микророботы получают от света, для этого используются крошечные солнечные элементы. Встроенные компьютеры позволяют им следовать заданным маршрутам, фиксировать локальные изменения температуры и корректировать свое движение. Роботы также способны действовать группами, координируя свои перемещения, рассказали исследователи.

Ученые отмечают, что новая разработка пока является экспериментальной. Однако в перспективе такие микророботы могут найти применение в научных исследованиях, медицине и высокоточном производстве. Например, для наблюдения за отдельными клетками или сборки микроскопических устройств. По словам авторов, представленная система — лишь первый шаг к развитию робототехники на микроскопическом уровне.

