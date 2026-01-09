EN
Сын Кадырова пообещал похитить Зеленского и привезти его в Грозный

2 минуты чтения 19:20 | Обновлено: 19:42

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что найдет его везде. Также если Владимир Путин отдаст приказ, то Зеленского привезут в столицу региона Грозный не как президента, а как «вещь», сообщают «Вести Чеченской республики».

«Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. Ты — клоун, запятнавший себя кровью. Ты — пустое место, чьи слова не стоят и выстрела», — заявил секретарь совета безопасности Чеченской республики Кадыров-младший.

Чередуя оскорбления и угрозы в адрес Зеленского, Кадыров-младший также пообещал, что украинский лидер будет вспоминать свои «острые шуточки» и пожалеет о каждом сказанном слове. Якобы финал уже близится, и он будет «вовсе не комедийным». 

Мир6 минут чтения

Ранее Зеленский предложил властям США рассмотреть возможность проведения операции по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова по примеру того, как американские власти захватили бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Зеленский отметил, что, возможно, если США ради прекращения войны в Украине пойдут на подобные радикальные меры, тогда Путин по-настоящему задумается о перемирии.

После сообщений о госпитализации Рамзана Кадырова заметили с тростью. В коротком видеоролике видно, как Кадыров передвигается, опираясь на трость, на других планах он просто держит ее в руках. В конце 2025 года «Новая газета Европа», ссылаясь на собственные информированные источники, сообщила об экстренной госпитализации Кадырова в ночь с 24 на 25 декабря. Кадырову якобы стало плохо перед встречей с Путиным. Источники «Новой газеты Европа» не сообщили, что именно случилось с Кадыровым, но уточнили, что его «еле откачали».

