EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Кадырова заметили с тростью после сообщений о его госпитализации

2 минуты чтения 13:54

Глава Чечни Рамзан Кадыров, об экстренной госпитализации которого СМИ сообщили в конце 2025 года, появился на публике с тростью. Кадры своего участия в открытии религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района Чечни он опубликовал в своем телеграм-канале.

В коротком ролике видно, как Кадыров передвигается, опираясь на трость, на других планах он просто держит ее в руках. По словам главы Чечни, видео было снято 3 января. Это подтверждается метаданными видеофайла, пишет издание «7х7». Тама также отметили, что на свежесть опубликованных Кадыровым кадров указывают слова его советника Адама Шахидова, который 31 декабря говорил о подготовке к открытию этой школы.

В тот же день «Новая газета Европа», ссылаясь на собственные информированные источники, сообщила об экстренной госпитализации Кадырова в ночь с 24 на 25 декабря. По словам собеседников издания, глава Чечни прилетел в Москву 24 декабря, чтобы на следующий день принять участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

Однако в ночь перед мероприятием Кадырову внезапно стало плохо, в связи с чем его на реанимобиле срочно доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. В итоге на заседании Госсовета присутствовали губернаторы и представители всех регионов России кроме одного — Чеченской республики.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Источники «Новой газеты Европа» не сообщили, что именно случилось с Кадыровым, уточнив лишь, что его «еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

Сам Кадыров в видео, опубликованном 3 января в телеграм-канале министра Чечни  по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, назвал сообщения о своей госпитализации происками «сатанистов и неонацистов».

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — заявил он.

В том же сообщении было опубликовано рабочее расписание главы Чечни, согласно которому Кадыров с 31 декабря по 2 января, среди прочего, успел поздравить жителей региона с Новым годом, провести совещание по подведению итогов и прогуляться по Грозному.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода