Кадырова заметили с тростью после сообщений о его госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров, об экстренной госпитализации которого СМИ сообщили в конце 2025 года, появился на публике с тростью. Кадры своего участия в открытии религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района Чечни он опубликовал в своем телеграм-канале.

В коротком ролике видно, как Кадыров передвигается, опираясь на трость, на других планах он просто держит ее в руках. По словам главы Чечни, видео было снято 3 января. Это подтверждается метаданными видеофайла, пишет издание «7х7». Тама также отметили, что на свежесть опубликованных Кадыровым кадров указывают слова его советника Адама Шахидова, который 31 декабря говорил о подготовке к открытию этой школы.

В тот же день «Новая газета Европа», ссылаясь на собственные информированные источники, сообщила об экстренной госпитализации Кадырова в ночь с 24 на 25 декабря. По словам собеседников издания, глава Чечни прилетел в Москву 24 декабря, чтобы на следующий день принять участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

Однако в ночь перед мероприятием Кадырову внезапно стало плохо, в связи с чем его на реанимобиле срочно доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. В итоге на заседании Госсовета присутствовали губернаторы и представители всех регионов России кроме одного — Чеченской республики.

Источники «Новой газеты Европа» не сообщили, что именно случилось с Кадыровым, уточнив лишь, что его «еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

Сам Кадыров в видео, опубликованном 3 января в телеграм-канале министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, назвал сообщения о своей госпитализации происками «сатанистов и неонацистов».

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — заявил он.

В том же сообщении было опубликовано рабочее расписание главы Чечни, согласно которому Кадыров с 31 декабря по 2 января, среди прочего, успел поздравить жителей региона с Новым годом, провести совещание по подведению итогов и прогуляться по Грозному.