Зеленский предложил США захватить Кадырова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям США рассмотреть возможность проведения операции по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на пресс-службу его офиса пишет The Insider.

«Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да? Провели операцию <…> Пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, — с Кадыровым. С этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается», — сказал Зеленский.

Эту реплику политик произнес, отвечая на вопросы журналистов о том, что Киев планирует делать, если стране не удастся заключить мирное соглашение с Россией, отмечает Insider. Зеленский сказал, что считает усилия США продуктивными, однако Вашингтон, по его мнению, мог бы найти дополнительные инструменты для давления на Россию.

«Главное — чтобы Украина была для них приоритетом», — считает Зеленский. Он также сказал, что партнерам Киева следует «двигаться быстрее» в вопросе завершения российско-украинского конфликта.

Зеленский допустил и исход, при котором заключить мирное соглашение с Путиным ему не удастся, но заявил, что предпочитает разрешение конфликта дипломатическим путем. 6 января лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали совместную декларацию о размещении многонациональных сил в Украине после окончания войны с Россией.

В соглашении будут участвовать 35 стран из «коалиции желающих», они готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в себя создание механизма непрерывного и надежного мониторинга соблюдения режима прекращения огня, а также обязательство поддержать Украину в случае новой агрессии со стороны России.

Позже СМИ сообщили об отказе США подписать общую декларацию «коалиции желающих». Также из более ранней версии декларации были исключены положения об участии США в многонациональных силах для Украины.