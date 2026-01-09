США ждут «четкого ответа» России на согласованный с Киевом вариант мирного соглашения

США согласовала с Украиной почти все аспекты своего мирного плана и теперь ждут «четкого ответа» от Владимира Путина. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

По его информации, 7 января в Париже состоялась встреча советников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. На ней, как сообщается, стороны обсудили мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта.

В день переговоров французская газета Le Monde сообщала, что Дмитриев был замечен возле посольства США в Париже.

Отмечается, что российско-американские переговоры состоялись после того, как Уиткофф и Кушнер встретились с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии. На встрече стороны обсудили два основных спорных вопроса: гарантии безопасности для Украины и ее возможные территориальные уступки в восточном Донбассе.

Комментируя переговоры, Зеленский заявил, что соглашение по гарантиям безопасности «фактически готово к окончательному утверждению на самом высоком уровне». «Были рассмотрены сложные вопросы, касающиеся основных рамок прекращения войны, и украинская сторона представила возможные варианты окончательной редакции этого документа», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина также получила подтверждение, что США вступят в переговоры с Россией по нынешнему предложению. «Необходимо, чтобы давление на Россию продолжало усиливаться с той же интенсивностью, что и работа наших переговорных команд», — заявил Зеленский.

Пока Путин не давал никаких публичных сигналов что готов согласиться на предложение или даже серьезно его рассмотреть, пишет Axios.

Неназванные украинские чиновники сообщили изданию, что, вероятно, на следующей неделе Зеленский полетит в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности.