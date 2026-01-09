EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

США ждут «четкого ответа» России на согласованный с Киевом вариант мирного соглашения

2 минуты чтения 15:25

США согласовала с Украиной почти все аспекты своего мирного плана и теперь ждут «четкого ответа» от Владимира Путина. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

По его информации, 7 января в Париже состоялась встреча советников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. На ней, как сообщается, стороны обсудили мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта.

В день переговоров французская газета Le Monde сообщала, что Дмитриев был замечен возле посольства США в Париже. 

Отмечается, что российско-американские переговоры состоялись после того, как Уиткофф и Кушнер встретились с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии. На встрече стороны обсудили два основных спорных вопроса: гарантии безопасности для Украины и ее возможные территориальные уступки в восточном Донбассе.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Комментируя переговоры, Зеленский заявил, что соглашение по гарантиям безопасности «фактически готово к окончательному утверждению на самом высоком уровне». «Были рассмотрены сложные вопросы, касающиеся основных рамок прекращения войны, и украинская сторона представила возможные варианты окончательной редакции этого документа», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина также получила подтверждение, что США вступят в переговоры с Россией по нынешнему предложению. «Необходимо, чтобы давление на Россию продолжало усиливаться с той же интенсивностью, что и работа наших переговорных команд», — заявил Зеленский.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
Общество8 минут чтения

Пока Путин не давал никаких публичных сигналов что готов согласиться на предложение или даже серьезно его рассмотреть, пишет Axios.

Неназванные украинские чиновники сообщили изданию, что, вероятно, на следующей неделе Зеленский полетит в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул