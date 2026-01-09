EN
СМИ сообщили об охоте США на танкеры «теневого» флота

2 минуты чтения 16:55

Вооруженные силы США приступили к активной фазе поиска кораблей «теневого» флота, которые перевозят нефть и нарушают морскую блокаду Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times.

Установленную Вашингтоном блокаду организованно обошли 16 судов, они сумели покинуть венесуэльские воды. Их экипажи, вероятно, рассчитывают на то, что у американских властей не хватит кораблей для задержания всех нарушителей. Среди них есть и корабли под российскими флагами.

Отвечавший за мониторинг соблюдения санкционного режима бывший сотрудник Минфина США Дэвид Танненбаум назвал это «гонкой зомби» — танкеры не могут обогнать военные корабли, поэтому их главная задача — оказаться не самым медленным из преследуемых судов.

Часть кораблей пытаются изменить свои названия и место регистрации на российские — известно как минимум о пяти таких танкерах. Один из них, Marinera, уже был остановлен американскими властями, опубликованы также названия еще двух из них — Hyperion и Galileo (старое название Veronica). 

Конечные пункты назначения прорвавших блокаду судов неизвестны, они намеренно искажают данные о своих маршрутах, выдавая себя за другие корабли, отмечают журналисты. Но их пути все равно удается частично отследить. 

Из 16 кораблей один, M Sophia, был захвачен в Карибском море, еще четыре были замечены направляющимися на восток в Атлантическом океане. Группу из пяти кораблей, следующих на северо-восток через Карибское море, начал преследовать эсминец ВМС США, еще один танкер заметили у берегов Колумбии. Местоположение остальных пять кораблей на данный момент неизвестно.

The Wall Street Journal 9 января сообщил о захвате войсками США танкера Olina в Карибском море, операция стала пятой высадкой на кораблях «теневого» флота за последние недели. Судно покинуло Венесуэлу на прошлой неделе, оно было загружено нефтью, сообщил журналистам источник. 

Как отмечает The Bell, регистрационный номер Olina совпадает с номером корабля Minerva M, который ранее попал под санкции в качестве танкера российского «теневого» флота. Он шел под флагом Восточного Тимора.

