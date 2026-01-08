EN
Интернет и мемы

Россия стала мировым чемпионом по отключениям интернета

2 минуты чтения 21:46

Экономика России потеряла почти 12 миллиардов долларов из-за отключений интернета в 2025 году, они затронули 146 миллионов россиян. Такие подсчеты приводит портал Top10VPN, специализирующийся на обзорах сервисов по обходу блокировок.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Всего за прошлые 12 месяцев интернет в России отключали более чем на 37 тысяч часов. Авторы рейтинга отмечают, что полученное число превышает продолжительность года — это связано с тем, что портал складывал сбои в разных регионах и сетях, даже если они накладывались друг на друга по времени. Россия заняла первое место в каждой строчке рейтинга — как по общим экономическим потерям, так и по количеству часов без интернета и числу затронутых отключениями людей.

Всего в рейтинге подсчитаны данные по 28 странам, потери экономики России оказались больше, чем у всех остальных государств вместе взятых. На втором месте оказалась Венесуэла, здесь отключения затронули почти 18 миллионов человек и обошлись стране в 1,91 миллиарда долларов. Они продолжались почти шесть тысяч часов.

Третью строчка заняла Мьянма, экономика этой страны потеряла 1,89 миллиарда долларов, интернет у 23,6 миллиона человек отсутствовал почти 10 тысяч часов. Также в топ-5 оказались Пакистан и Танзания.

Составители рейтинга отметили, что действия российских властей привели к беспрецедентной по масштабу и технической сложности волне отключений интернета. В отличие от коротких и вызванных отдельными событиями шатдаунов в других странах в России отключения были системными с целенаправленным вмешательством властей в работу протоколов связи.

При этом в рейтинге за 2024 год Россия заняла лишь 18 строчку — экономика страны потеряла 16,6 миллиона долларов, а отключения, продолжавшиеся 84 часа, затронули 24,2 миллиона человек.

Самой блокируемой социальной сетью в 2025 году оказалась X, доступ к ней во всем мире ограничивали 18,4 тысячи часов. В тройку также вошли Telegram (почти 17 тысяч часов) и TikTok (14,6 тысячи часов).

