Овцы захватили супермаркет в Германии

Десятки овец ворвались в супермаркет Penny в немецком регионе Бавария и парализовали его работу на 20 минут, пишет The Telegraph.

Видео: LadyMihaelaTarg / X

Примерно 50 овец отделились от стада и вошли в здание магазина через открытые двери — они ходили в районе касс мимо удивленных покупателей.

Персонал магазина попытался прогнать животных с помощью стука по кассовым стойкам. Пастух рассказал журналистам, что овцы, вероятно, приняли магазинный пакет за мешок с кормом и отправились в Penny в поисках еды. Общую численность стада он оценил в 500 голов.

Инцидент произошел 5 января, а записи с входящими в магазин и бродящими по нему овцами завирусились в интернете. Животные сами покинули супермаркет после проведенных в нем 20 минут.

Администрация Penny уже заявила, что готова обеспечить овец бесплатным запасом корма на год. The Telegraph считает, что это решение связано с распространением роликов в интернете — они могли стать хорошей рекламой для сети супермаркетов.

Ранее телеканал KTLA из США рассказал о мужчине, который собирается судиться с медведем, захватившем подвал его дома. Он предпринял различные попытки выгнать животное, действуя по советам властей, однако они не помогли. Не справились с выселением незванного гостя и сотрудники Департамента рыбного хозяйства и дикой природы.

Они установили возле дома Кена Джонсона ловушку, однако в нее попался другой медведь меньшего размера. Его увезли, а поселившийся в подвале хищник остался на своем месте, позже биологи попытались выгнать его с помощью воздушных сирен, но этот способ запретили применять власти. По словам Джонсона, они также приказали прекратить попытки выгнать медведя из подвала.

Мужчина рассказал, что медведь разрушает его дом — за время нахождения в подвале он сломал трубы, теперь Джонсон вынужден жить без горячей воды. Юридический аналитик KTLA Элисон Триессл считает, что у мужчины есть высокие шансы на победу в суде, а власти штата Калифорния должны добиваться решения проблемы самостоятельно, не перекладывая это на Джонсона.