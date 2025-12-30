EN
Мир

Мужчина собрался судиться с захватившим подвал его дома медведем

2 минуты чтения 11:23

Американец Кен Джонсон уже больше месяца не может выгнать черного медведя, который поселился в подвале его дома. В интервью телеканалу KTLA житель Калифорнии рассказал, что местные власти отказались от дальнейшей помощи в поимке 200-килограммового животного и теперь он намерен обратиться в суд.

«Если бы я вел учет всех своих попыток выгнать животное, счет был бы 14:0 в пользу медведя», — говорит Джонсон.

Черный медведь поселился под домом Джонсона в Альтадене еще в ноябре, незадолго до Дня благодарения в США. С тех пор, по рекомендации властей, мужчина предпринимал разные попытки выгнать зверя, однако ни одна из них не сработала.

В ситуацию вмешался Департамент рыбного хозяйства и дикой природы. Сотрудники ведомства установили ловушку возле подвала дома, однако вместо нежеланного постояльца в нее попал другой медведь, меньшего размера. Его увезли, а «новый жилец» так и остался на месте.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

Позднее биологи попытались выгнать зверя с помощью воздушных сирен. По словам Джонсона, казалось, что метод начал работать, но затем ведомство неожиданно распорядилось прекратить все действия. Он утверждает, что власти также запретили ему самостоятельно устанавливать ловушки возле дома.

«Я почувствовал себя очень беспомощным. Я просто опустил руки. И что теперь? Я должен следить за телефоном, когда он выйдет посреди ночи? Или спать на кухне и прислушиваться к нему каждую ночь?» — возмутился мужчина.

Он рассказывает, что черный медведь продолжает крушить его подвал и недавно даже сломал трубы в доме, из-за чего Джонсон остался без горячей воды.

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
Общество6 минут чтения

«Я просто измотан всем этим. Я отвлекаюсь на некоторое время, а потом вдруг снова вспоминаю: ах да, я не могу принять горячий душ. Я должен постоянно следить за ситуацией», — рассказал Джонсон.

Американец заявил, что теперь из-за бездействия властей он намерен обратиться в суд. «Этот домовладелец, безусловно, может доказать, что медведь наносит ущерб и представляет угрозу его безопасности», — прокомментировала ситуацию юридический аналитик KTLA Элисон Триессл. 

Она также сослалась на внутренние правила Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии, согласно которым власти обязаны добиваться решения проблемы, а не перекладывать ответственность на домовладельца.

