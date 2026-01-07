EN
Мир

США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы

21:21

Власти США будут контролировать продажу венесуэльской нефти на мировые рынки. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт, пишет Politico.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
6 минут чтения

Сначала Вашингтон планирует реализовать уже находящуюся в хранилищах Венесуэлы сырую нефть, а затем контролировать продажу еще не добытых энергоресурсов. Эта схема, по словам Райта, будет применяться бессрочно.

Полученная выручка будет сначала зачисляться на контролируемые властями США счета, а затем передаваться Каракасу. Райт отметил, что обычно в таких случаях (вероятно, он имеет в виду блокаду одной страны со стороны другой — прим. «Холода») происходит блокирование поставок нефти, однако Вашингтон готов действовать иначе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Райт возглавит программу по продаже 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы, которая находится под санкциями. Эти запасы были переданы Вашингтону Каракасом, их стоимость оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Также министр рассказал, что продолжает вести переговоры с представителями американских нефтяных компаний — власти США хотят привлечь их к финансированию проектов в Венесуэле, которые позволят восстановить нефтяной сектор экономики страны.

Однако стоимость таких проектов оценивается в миллиарды долларов, а риски значительны — из-за этого американские компании пока проявляют острожность. По слова Райта, сейчас Вашингтон планирует поставлять Венесуэле химикаты, которые необходимы для возобновления добычи нефти, а затем собирается сотрудничать с руководством страны для отправки дополнительных материалов и оборудования.

Переданную Венесуэлой нефть власти США будут продавать по рыночным ценам, обещал Трамп. Он отметил, что энергоресурсы будут поставляться напрямую на американские разгрузочные терминалы. При этом президент США пока не отменил свое решение о морской блокаде для всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
