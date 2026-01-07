Океанолог предупредил о надвигающейся катастрофе из-за смещения «ледника Судного дня»

Ледник Туэйтса, более известный как «ледник Судного дня», начал активно смещаться, угрожая планете климатической катастрофой. Об этом в разговоре с газетой «Аргументы и факты» сообщил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

По его словам, особую опасность ледник, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, представляет для судоходства. «Опасность он будет представлять постоянно. Надо постоянно мониторить положение этой льдины и давать извещения мореплавателям», — утверждает океанолог.

Существует также риск, что ледник попадет в теплое экваториальное течение и постепенно растает. «Но это произойдет не скоро, поэтому следить за его перемещениями необходимо», — добавил Таврический.

Кроме того, по его данным, гигантский айсберг может «оживить» древние бактерии. «Могут быть и какие-то организмы в замороженном состоянии, постепенно они будут оттаивать, и могут в море распространиться», — предупредил океанолог.

Протяженный ледник толщиной около 1000 метров в Западной Антарктиде называют «ледником Судного дня» из-за возможных катастрофических последствий его таяния. Если этот ледяной массив полностью растает, уровень мирового океана резко повысится.

Туэйтс является самым быстро тающим ледником в Антарктиде, писал The New York Times. Ученые опасаются, что обрушение «ледника Судного дня» может дестабилизировать соседние ледники, что приведет к разрушению ледяного покрова Западной Антарктиды и повышению уровня мирового океана еще на 3–4,5 метра.

Одна из причин, по которой так сложно оценить происходящие процессы с ледником заключается в том, что он тает снизу, под воздействием теплых океанских вод. Спутниковые изображения, как отмечала газета, не способны полностью зафиксировать изменения на глубине нескольких тысяч футов (около 1–1,5 километра) под поверхностью.