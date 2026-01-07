EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Океанолог предупредил о надвигающейся катастрофе из-за смещения «ледника Судного дня»

2 минуты чтения 10:32 | Обновлено: 10:37

Ледник Туэйтса, более известный как «ледник Судного дня», начал активно смещаться, угрожая планете климатической катастрофой. Об этом в разговоре с газетой «Аргументы и факты» сообщил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

По его словам, особую опасность ледник, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, представляет для судоходства. «Опасность он будет представлять постоянно. Надо постоянно мониторить положение этой льдины и давать извещения мореплавателям», — утверждает океанолог.

Существует также риск, что ледник попадет в теплое экваториальное течение и постепенно растает. «Но это произойдет не скоро, поэтому следить за его перемещениями необходимо», — добавил Таврический.

Кроме того, по его данным, гигантский айсберг может «оживить» древние бактерии. «Могут быть и какие-то организмы в замороженном состоянии, постепенно они будут оттаивать, и могут в море распространиться», — предупредил океанолог.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Протяженный ледник толщиной около 1000 метров в Западной Антарктиде называют «ледником Судного дня» из-за возможных катастрофических последствий его таяния. Если этот ледяной массив полностью растает, уровень мирового океана резко повысится. 

Туэйтс является самым быстро тающим ледником в Антарктиде, писал The New York Times. Ученые опасаются, что обрушение «ледника Судного дня» может дестабилизировать соседние ледники, что приведет к разрушению ледяного покрова Западной Антарктиды и повышению уровня мирового океана еще на 3–4,5 метра.

Одна из причин, по которой так сложно оценить происходящие процессы с ледником заключается в том, что он тает снизу, под воздействием теплых океанских вод. Спутниковые изображения, как отмечала газета, не способны полностью зафиксировать изменения на глубине нескольких тысяч футов (около 1–1,5 километра) под поверхностью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул