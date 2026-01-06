Кадыров назначил 20-летнего сына вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына, 20-летнего Ахмата, исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики. Об этом Кадыров-старший сообщил в своем телеграм-канале.

Новую должность Ахмат Кадыров будет совмещать с постом регионального министра по физической культуре и спорту, которую он занял в мае 2024 года. Ранее, с февраля по май 2024-го, старший сын главы Чечни был главой министерства республики по делам молодежи.

Второй сын Рамзана Кадырова Зелимхан в 2024 году стал главой чеченского бойцовского клуба «Ахмат» и Федерации бокса Чечни. Третий сын главы республики Адам в 2025 году стал секретарем Совбеза Чечни. Всего связанные с государственным управлением посты занимают как минимум 96 родственников Кадырова, подсчитал «Проект».

Таким образом глава Чечни стал абсолютным рекордсменом среди российских политиков по числу трудоустроенных близких. Для сравнения, у Владимира Путина, который занял второе место в рейтинге, аналогичные должности получили 26 родственников.

Всего же в России насчитываются десятки правящих династий, чьи члены занимают посты в структурах госуправления или получают позиции в бизнесе, связанном с государством. «Проект» выявил 25 таких кланов, каждый из которых смог обеспечить своим родственникам не менее десяти должностей.

В последние годы в российских СМИ циркулирует информация о тяжелой болезни Кадырова. По данным источников «Новой газеты Европа», в 2019 году главе Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы.

В декабре «Новая газета Европа» со ссылкой на собеседников сообщило об экстренной госпитализации Кадырова. Они не уточнили, что именно случилось с главой Чечни, уточнив лишь, что его «еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

В начале январе Кадыров прокомментировал информацию о своей болезни в видео, опубликованном в телеграм-канале министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Глава региона назвал сообщения о своей госпитализации происками «сатанистов и неонацистов».

В те же даты Кадыров впервые появился на публике — он пришел на открытие религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района республики. В коротком ролике видно, как глава Чечни передвигается, опираясь на трость, на других планах он просто держит ее в руках.