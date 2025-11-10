EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ назвали правящие кланы России

2 минуты чтения 13:41 | Обновлено: 13:48
СМИ назвали правящие кланы России

В современной России существуют десятки правящих династий, которые распределяют посты на государственной службе или предоставляют возможность заработать на связях с государством при ведении бизнеса своим родственникам и близким, сообщает «Проект» со ссылкой на материалы собственного исследования.

Крупнейшей из династий по количеству предоставленных мест оказался клан главы Чечни Рамзана Кадырова, он занимает 96 мест в структуре госуправления или связанном с государством бизнесом. Всего в России насчитывается 25 кланов, которые сумели предоставить своим членам не менее десяти таких мест.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Второе место в списке «Проекта» занимает клан Владимира Путина, в нем 27 человек. На третьей строчке расположился клан сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, занявший не менее 19 мест в государственных или связанных с государством структурах.

Среди кланов олигархов, устроивших своих представителей на позиции в госуправлении или связанном с государством бизнесе, лидируют Ротенберги (19 человек), а также группы Олега Дерипаски (11 человек) и Михаила Гуцериева (10 человек).

«Проект» отмечает, что 76% российских чиновников имеют родных, которые заняты в госуправлении и связанном с ним бизнесе. Каждый второй из высокопоставленных чиновников имеет не менее двух родственников, которым он обеспечил место в системе управления государством.

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

В некоторых структурах такой клан имеет каждый высокопоставленный чиновник. К ним, по данным журналистов, относятся Совет Безопасности, Верховный суд и министерство обороны, также показатель в 100% по данному критерию наблюдается у членов правления «Газпрома», РЖД и Сбера.

Для исследования «Проект» изучил биографии 1329 человек, занимающих высшие должности во всех основных сферах государственного управления. При этом в списке содержатся родственники чиновников, даже если они, по данным «Проекта», с высокой долей вероятности получили должность благодаря собственным заслугам. В ряде случаев между членами клана нет кровного родства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:пресс-служба Президента Российской Федерации

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке