СМИ назвали правящие кланы России

В современной России существуют десятки правящих династий, которые распределяют посты на государственной службе или предоставляют возможность заработать на связях с государством при ведении бизнеса своим родственникам и близким, сообщает «Проект» со ссылкой на материалы собственного исследования.

Крупнейшей из династий по количеству предоставленных мест оказался клан главы Чечни Рамзана Кадырова, он занимает 96 мест в структуре госуправления или связанном с государством бизнесом. Всего в России насчитывается 25 кланов, которые сумели предоставить своим членам не менее десяти таких мест.

Второе место в списке «Проекта» занимает клан Владимира Путина, в нем 27 человек. На третьей строчке расположился клан сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, занявший не менее 19 мест в государственных или связанных с государством структурах.

Среди кланов олигархов, устроивших своих представителей на позиции в госуправлении или связанном с государством бизнесе, лидируют Ротенберги (19 человек), а также группы Олега Дерипаски (11 человек) и Михаила Гуцериева (10 человек).

«Проект» отмечает, что 76% российских чиновников имеют родных, которые заняты в госуправлении и связанном с ним бизнесе. Каждый второй из высокопоставленных чиновников имеет не менее двух родственников, которым он обеспечил место в системе управления государством.

В некоторых структурах такой клан имеет каждый высокопоставленный чиновник. К ним, по данным журналистов, относятся Совет Безопасности, Верховный суд и министерство обороны, также показатель в 100% по данному критерию наблюдается у членов правления «Газпрома», РЖД и Сбера.

Для исследования «Проект» изучил биографии 1329 человек, занимающих высшие должности во всех основных сферах государственного управления. При этом в списке содержатся родственники чиновников, даже если они, по данным «Проекта», с высокой долей вероятности получили должность благодаря собственным заслугам. В ряде случаев между членами клана нет кровного родства.