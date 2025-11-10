СМИ подсчитали число родственников Кадырова во власти

Глава Чечни Рамзан Кадыров помог устроиться на связанные с государственным управлением посты как минимум 96 своим родственникам. Таковы данные расследования, проведенного изданием «Проект».

Кадыров, таким образом, стал абсолютным рекордсменом среди российских политиков по числу трудоустроенных близких. Для сравнения, у Владимира Путина, который занял второе место в рейтинге, аналогичные должности получили 26 родственников. В их числе все женщины, которых называют возлюбленными политика, его дочери и их близкие, а также двоюродные брат и сестра и их семьи.

Что касается Кадырова, то руководящие посты в Чечне занимает большая часть его окружения. В правительстве республики на их долю приходится почти половина всех постов, не менее девяти из двадцати. Так, сын главы республики Ахмат Кадыров возглавляет министерство спорта, а племянник Адам Черхигов — министерство транспорта. Среди министров республиканского уровня также трое зятьев Кадырова. Они руководят ведомствами молодежной политики, сельского хозяйства и здравоохранения.

Родственник главы региона Хож-Бауди Дааев занимает должность министра образования, а его сват Абузайд Висмурадов — пост заместителя председателя правительства. Односельчане Кадырова Бекхан и Галас Таймасхановы занимают должности заместителя председателя правительства и руководителя администрации главы и правительства Чечни.

По меньшей мере восемь человек из окружения Кадырова работают на федеральных постах. Сваты Адам Делимханов и Сулейман Геремеев входят в Госдуму и Совет Федерации соответственно. Односельчанин Руслан Эдельгериев является помощником президента России, Эли Исаев занимает пост заместителя главы Федерального казначейства. Шурин главы республики Ахмед Айдамиров входит в правление Российской футбольной премьер-лиги. Зять Якуб Закриев руководит компанией «Данон Россия» (ныне — «Логика молока»). А двоюродные братья Одес и Руслан Байсултановы занимают посты в федеральных министерствах. Первый — замминистра спорта, второй — помощник министра просвещения.

Как отмечает «Проект», клан Кадырова можно считать крупнейшим, но это далеко не единственный пример действующей в России системы семейного распределения должностей. Всего же в стране насчитываются десятки правящих династий, чьи члены занимают посты в структурах госуправления или получают позиции в бизнесе, связанном с государством. Всего издание выявило 25 таких кланов, каждый из которых смог обеспечить своим родственникам не менее десяти должностей.