США захотели вести себя как сверхдержава и не извиняться за это

Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что Белый дом будет использовать войска для защиты национальных интересов «в своем полушарии» и не собирается извиняться за это. Интервью с ним опубликовал телеканал CNN.

«Мы сверхдержава. И при президенте Трампе мы собираемся вести себя как сверхдержава», — так Миллер ответил на вопросы ведущего об операции в Венесуэле и возможном силовом захвате Гренландии. Он отметил, что считает абсурдной ситуацию, при которой США допустили возможность поставки ресурсов и оружия противникам Вашингтона со стороны расположенного «на заднем дворе» у США государства.

Будущее свободного мира, по мнению Миллера, зависит от того, смогут ли США добиваться удовлетворения своих интересов без необходимости извиняться перед кем-либо. Советник Трампа раскритиковал западные страны, которые якобы начали «извиняться, пресмыкаться, выпрашивать и прибегать к схемам массовых репараций» после окончания Второй Мировой войны.

Свою речь Миллер произнес в ответ на вопрос ведущего Джейка Таппера о том, планирует ли Белый дом потребовать проведения выборов в Венесуэле от временного президента страны Делси Родригес, которая являлась сторонницей Николаса Мадуро, ранее похищенного американскими войсками.

Также Миллер отказался дать однозначный ответ на вопрос о планах США в отношении входящей в состав Дании Гренландии — ранее его жена опубликовала пост в социальной сети X, который сопровождался изображением острова, закрашенного в цвета флага США. Публикацию Кэти Миллер подписала словом SOON («СКОРО»).

Советник Трампа не стал исключать возможность применения военной силы для установления контроля США над островом и заявил, что государства мира сами не хотят воевать с США. По его мнению, претензии Дании на остров недостаточно обоснованы, а Гренландия нужна Вашингтону для защиты своих интересов.