Мир

США захотели вести себя как сверхдержава и не извиняться за это

2 минуты чтения 12:53 | Обновлено: 12:55

Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что Белый дом будет использовать войска для защиты национальных интересов «в своем полушарии» и не собирается извиняться за это. Интервью с ним опубликовал телеканал CNN.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

«Мы сверхдержава. И при президенте Трампе мы собираемся вести себя как сверхдержава», — так Миллер ответил на вопросы ведущего об операции в Венесуэле и возможном силовом захвате Гренландии. Он отметил, что считает абсурдной ситуацию, при которой США допустили возможность поставки ресурсов и оружия противникам Вашингтона со стороны расположенного «на заднем дворе» у США государства.

Будущее свободного мира, по мнению Миллера, зависит от того, смогут ли США добиваться удовлетворения своих интересов без необходимости извиняться перед кем-либо. Советник Трампа раскритиковал западные страны, которые якобы начали «извиняться, пресмыкаться, выпрашивать и прибегать к схемам массовых репараций» после окончания Второй Мировой войны.

Свою речь Миллер произнес в ответ на вопрос ведущего Джейка Таппера о том, планирует ли Белый дом потребовать проведения выборов в Венесуэле от временного президента страны Делси Родригес, которая являлась сторонницей Николаса Мадуро, ранее похищенного американскими войсками.

Также Миллер отказался дать однозначный ответ на вопрос о планах США в отношении входящей в состав Дании Гренландии — ранее его жена опубликовала пост в социальной сети X, который сопровождался изображением острова, закрашенного в цвета флага США. Публикацию Кэти Миллер подписала словом SOON («СКОРО»).

Советник Трампа не стал исключать возможность применения военной силы для установления контроля США над островом и заявил, что государства мира сами не хотят воевать с США. По его мнению, претензии Дании на остров недостаточно обоснованы, а Гренландия нужна Вашингтону для защиты своих интересов.

Авторынок России рухнул
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
