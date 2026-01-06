EN
СМИ назвали нового исполнителя роли Джеймса Бонда

2 минуты чтения 21:19

Британский актер Каллум Тернер рассказал друзьям, что его утвердили на главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Тезки агента 007 жалуются на тупые шутки и агрессию полиции. Как они на самом деле живут?
Мир7 минут чтения

«Он разболтал это по всему городу. Каллум — новый Бонд, его уже утвердили. Все в его окружении об этом говорят. Это очень плохо скрытая тайна», — рассказал на условиях анонимности один из знакомых Тернера.

Другой собеседник Daily Mail сказал, что если британский актер будет утвержден на роль нового Джеймса Бонда, это будет «ожидаемым» выбором создателей фильма: «У него [Тернера] есть подходящая внешность и утонченность для роли Бонда, а также он уже доказал свои актерские способности».

Если британский актер сыграет роль Бонда, Amazon сможет заключить контракт и с его невестой — певицей Дуа Липа, которая может стать автором новой песни для вступительных и финальных титров фильма. По словам источников Daily Mail, певица очень увлечена этой идеей.

Съемки 26-ой картины о Джеймсе Бонде могут начаться уже в этом году с прицелом на премьеру в 2027 году. Будущий фильм франшизы уже стал одним из самых ожидаемых в Голливуде, отметило Daily Mail. Режиссером выступит Дени Вильнев, создавший новую экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна». Сценаристом станет Стивен Найт, работавший над сериалом «Острые козырьки».

Каллум Тернер наиболее известен по роли Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и его сиквеле «Тайны Дамблдора».

В июне 2025 года Variety писало, что Amazon планирует показать молодого сотрудника британских спецслужб. Поэтому, по версии издания, среди возможных претендентов на роль нового Джеймса Бонда рассматривались Джейкоб Элорди («Солтберн»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Хорошая плохая девочка»).

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
