СМИ: за тело погибшего россиянина потребовали почти два миллиона рублей

2 минуты чтения 20:23

Госпиталь во вьетнамском Хошимине отказался отдать родственникам погибшего в ДТП россиянина Дениса Новикова его тело. Врачи потребовали, чтобы семья сначала оплатила почти два миллиона рублей за оказанные медицинские услуги. Об этом сообщил пермский портал 59.RU.

Семья погибшего россиянина объявила сбор средств для выплаты госпиталю. Сообщение с реквизитами опубликовано в группе «Некрологи. Кунгурский муниципальный округ» во «ВКонтакте». Сумма сбора там не указана.

Как рассказала 59.RU мать Дениса Новикова Светлана Мальцева, медики требуют один миллион 920 тысяч рублей за лечение и операцию. Телеграм-канал Baza привел другую сумму, по его версии, семье нужно собрать 300 миллионов донгов, что равно почти одному миллиону рублей.

46-летний житель Кунгура Денис Новиков поехал во Вьетнам в конце декабря 2025 года со своей женой Альбиной по туристической путевке. В России осталась 16-летняя дочь супругов. Пара долго выбирала место для новогоднего отдыха, ориентируясь в первую очередь на доступную цену.

Во Вьетнаме Новиковы арендовали скутер и 29 декабря поехали на нем кататься, рассказала Светлана Мальцева. По ее словам, Денис не справился с управлением в рано наступивших сумерках. В результате аварии россиянин получил множественные травмы, в том числе разрыв селезенки с обильной потерей крови. Его жена Альбина отделалась ушибами.

Новикова доставили в ближайшую больницу, но там врачи заявили, что не могут помочь россиянину. После этого его повезли в Хошимин — крупнейший город Вьетнама, который находится на юге страны. Транспортировка мужчины заняла четыре часа.

В госпитале в Хошимине Новикова прооперировали и ввели в искусственную кому. Медики давали оптимистичные прогнозы, но 3 января состояние россиянина резко ухудшилось. Вечером того же дня мужчина умер, не приходя в сознание.

Тело Новикова отправили в морг и отказались выдать семье, пока родственники не оплатят счет за операцию и другие услуги. «Это огромные деньги. Альбина остается все еще во Вьетнаме. Местные помогают ей даже едой. Она сказала, что готова на коленях просить главного врача снизить сумму долга», — рассказала 59.RU Светлана Мальцева.

По данным Baza, у супругов был оформлен стразовой полис на время поездки, но выдавшая его компания отказалась покрыть расходы на госпитализацию, сочтя аварию на скутере «не страховым случаем».

Мальцева добавила, что семья планирует кремировать Новикова во Вьетнаме и доставить урну с прахом для захоронения в Россию, так как транспортировка тела стоит слишком дорого. Кремация, по ее словам, обойдется в 400 тысяч рублей. Baza назвала другую стоимость — 355 тысяч рублей.

