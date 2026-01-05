EN
Политика

Трамп не поверил заявлениям Кремля об атаке на резиденцию Путина

09:07 | Обновлено: 09:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит утверждениям российских властей об ударе, нанесенном украинскими военными по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, передает агентство Reuters.

«Я не верю, что этот инцидент имел место. Неподалеку произошло нечто подобное, но оно не имеет к этому никакого отношения», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина. По его словам, в атаке принимал участие 91 дрон. Глава российского МИДа уточнил, что все беспилотники были сбиты и никто не пострадал. Тем не менее он предупредил, что российская позиция в рамках мирных переговоров по Украине будет пересмотрена с учетом произошедшего.

На следующий день о якобы имевшей место атаке на свою резиденцию Дональду Трампу по телефону рассказал и сам Путин, а позже представители российского Генштаба передали американскими военным «доказательства» удара.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

1 января американская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что разведка США не нашла подтверждений заявлениям Москвы о попытке Киева ударить по резиденции Путина. Знакомый с разведданными американский чиновник заявил журналистам, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но на огромном расстоянии от нее.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Лаврова и Путина ложью, а украинская Служба внешней разведки предупредила о «масштабной провокации с человеческими жертвами», которую якобы готовит Москва с целью срыва мирных переговоров по Украине с участием США.



Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января



Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025

У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
