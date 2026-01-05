Трамп не поверил заявлениям Кремля об атаке на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит утверждениям российских властей об ударе, нанесенном украинскими военными по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, передает агентство Reuters.

«Я не верю, что этот инцидент имел место. Неподалеку произошло нечто подобное, но оно не имеет к этому никакого отношения», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина. По его словам, в атаке принимал участие 91 дрон. Глава российского МИДа уточнил, что все беспилотники были сбиты и никто не пострадал. Тем не менее он предупредил, что российская позиция в рамках мирных переговоров по Украине будет пересмотрена с учетом произошедшего.

На следующий день о якобы имевшей место атаке на свою резиденцию Дональду Трампу по телефону рассказал и сам Путин, а позже представители российского Генштаба передали американскими военным «доказательства» удара.

1 января американская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что разведка США не нашла подтверждений заявлениям Москвы о попытке Киева ударить по резиденции Путина. Знакомый с разведданными американский чиновник заявил журналистам, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но на огромном расстоянии от нее.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Лаврова и Путина ложью, а украинская Служба внешней разведки предупредила о «масштабной провокации с человеческими жертвами», которую якобы готовит Москва с целью срыва мирных переговоров по Украине с участием США.