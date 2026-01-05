Совершить атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области было бы невозможно без участия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — сказал депутат. Этим заявлением он прокомментировал изменившуюся позицию президента США Дональда Трампа, который заявил, что больше не верит утверждениям Кремля о попытке Киева ударить по резиденции Путина на Валдае.

«Я не верю, что этот инцидент имел место. Неподалеку произошло нечто подобное, но оно не имеет к этому никакого отношения», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Впервые о якобы имевшей место атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае 29 января заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, в операции был задействован в общей сложности 91 беспилотник. Однако, по словам министра, все они были сбиты российской ПВО, никто не пострадал. Тем не менее Лавров предупредил, что позиция России в переговорах о мирном урегулировании в Украине будет пересмотрена.

На следующий день на украинский удар по своей резиденции президенту США в телефонном разговоре пожаловался сам Путин, а позже представители российского Генштаба передали американскими военным «доказательства» удара. После этого Трамп выразил свое возмущение подобными действиями Киева.

1 января американская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что разведка США не нашла подтверждений заявлениям Москвы о попытке Киева ударить по резиденции Путина. Знакомый с разведданными американский чиновник заявил журналистам, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но на огромном расстоянии от нее.