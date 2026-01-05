EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Госдуме обвинили США в причастности к атаке на резиденцию Путина

2 минуты чтения 13:38

Совершить атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области было бы невозможно без участия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. 

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — сказал депутат. Этим заявлением он прокомментировал изменившуюся позицию президента США Дональда Трампа, который заявил, что больше не верит утверждениям Кремля о попытке Киева ударить по резиденции Путина на Валдае.

«Я не верю, что этот инцидент имел место. Неподалеку произошло нечто подобное, но оно не имеет к этому никакого отношения», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Впервые о якобы имевшей место атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае 29 января заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, в операции был задействован в общей сложности 91 беспилотник. Однако, по словам министра, все они были сбиты российской ПВО, никто не пострадал. Тем не менее Лавров предупредил, что позиция России в переговорах о мирном урегулировании в Украине будет пересмотрена.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

На следующий день на украинский удар по своей резиденции президенту США в телефонном разговоре пожаловался сам Путин, а позже представители российского Генштаба передали американскими военным «доказательства» удара. После этого Трамп выразил свое возмущение подобными действиями Киева. 

1 января американская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что разведка США не нашла подтверждений заявлениям Москвы о попытке Киева ударить по резиденции Путина. Знакомый с разведданными американский чиновник заявил журналистам, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но на огромном расстоянии от нее.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул